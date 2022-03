Tra antiche contrade e scorci panoramici sui Monti Berici

Una escursione guidata medio/facile alla scoperta del meraviglioso comprensorio collinare berico nella sua porzione centrale, ovvero sulla dorsale di Lapio/Soghe nel Comune di Arcugnano (VI).

Si camminerà su antiche strade vicinali, ora diventate sentieri, ma che ci rivelano come un tempo l'uomo quì vivesse in perfetta sinergia con la natura.

Percorso ad anello di circa 10km per un totale di ore 4 ed un dislivello positivo di 200m, adatto anche alle famiglie con ragazzi dai 12 anni in su.

Al termine per chi volesse possibilità di pranzo in un locale della zona (richiesto il Green Pass) oppure ognuno potrà consumare il proprio pranzo al sacco.

DOMENICA 6/03/2022 DALLE ORE 09:00 ALLE 13:00

Costo 18€ adulti, 10€ ragazzi dai 12 ai 16 anni (5€ a ragazzo/a se famiglie con 2 o più figli) comprende Servizio Guida Abilitata

Accompagnatore di Media Montagna

Info ed iscrizioni al 340 296 0979 o info@michelesavio.it