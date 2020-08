Toyboys - Jashgawronsky Brothers: comicità a Villa Cordellina

Immaginatevi per un momento i Beatles con la cartella quando andavano alle elementari. Stelle della musica come Daft Punk, Queen o i Village People seduti sul seggiolone col bavaglino a mangiare la pappa. Infine provate a chiuderli tutti quanti insieme in un negozio di giochi. Quello che ne verrebbe fuori non sarebbe probabilmente molto diverso da quello che combinano gli Jashgawronsky Brothers nel loro spettacolo che presenteranno a Villa Cordellina di Montecchio Maggiore sabato sera.

Gli immarcescibili fratelli armeni dopo vent'anni di attività sono diventati grandi perciò si lanciano in una nuova impresa: ritornare piccoli e servirvi un concerto coi fiocchi suonato solamente con i giocattoli! Topolini e automobiline, fattorie sonore e zoo parlanti, sonaglietti e carillions, sax di plastica e tamburelli, pupazzetti e trombette, flautini, tastierine e chitarrine per strampalate acrobazie musicali che percorrono tutti o quasi i generi musicali.



Toyboys - Jashgawronsky Brothers: sabato 8 agosto dalle ore 21:00

Villa Cordellina

Montecchio Maggiore, Veneto

INFO E BIGLIETTI:

Biglietto unico € 10

ACQUISTO BIGLIETTI:

- in prevendita presso Villa Cordellina:

martedì dalle 17.30 alle 19.30 e venerdì dalle 11.30 alle 13.30

- in biglietteria nelle sere di spettacolo dalle ore 20.00

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

SIA IDEE - tutti i giorni dalle 9 alle 21 �

eventi@siaidee.it

3806456061