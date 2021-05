Tour Tiepolo 250: tutte le opere nel vicentino

Ha preso il via il percorso culturale per ammirare le opere di Giambattista Tiepolo nell'anno in cui si celebra il 250° anniversario dalla scomparsa di uno dei maggiori artisti del Settecento veneziano.

Nel vicentino Tiepolo fu particolarmente prolifico, tanto che il progetto propone un percorso in 5 tappe: si parte dal centro storico di Vicenza con palazzo Chiericati e palazzo Barbaran Da Porto, si sale poi sulla collina di San Bastiano, sempre in città, per ammirare villa Valmarana ai Nani, ci si inoltra nel verde della campagna alle porte della città dove si erge villa Zileri Motterle per arrivare ai piedi dei Berici della maestosa villa Cordellina Lombardi.

3 opere a palazzo Chiericati,

7 affreschi a palazzo Barbaran Da Porto,

7 stanze interamente affrescate negli edifici di villa Valmarana ai Nani,

12 affreschi nel corpo centrale di villa Zileri Motterle,

un salone d’onore interamente affrescato a villa Cordellina Lombardi.

Niente più prenotazione obbligatoria per visitare i luoghi di Tiepolo

Si tratta, nel dettaglio, di palazzo Chiericati, sede del Museo Civico, palazzo Barbarano, sede del Palladio Museum, villa Valmarana ai Nani a Vicenza, villa Zileri Motterle a Monteviale e villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore.

Luoghi che custodiscono decine di opere di Giambattista Tiepolo, uno dei più grandi artisti del Settecento, che possono essere ammirate e vissute in un percorso unico che parte dal centro storico di Vicenza e arriva alle pendici dei Berici.

Il biglietto Tiepolo250 ha validità fino alla fine del 2021, con la possibilità di visitare ville e palazzi in momenti diversi. Si può acquistare nelle biglietterie delle ville, al Palladio Museum e all’Ufficio Informazioni Turistiche in Piazza Matteotti a Vicenza.

Maggiori informazioni sul sito www.tiepolo250.com.



05/06/2020 - 31/05/2021