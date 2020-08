Tour Tiepolo 250 - tutte le opere nel vicentino

Ha preso il via il percorso culturale per ammirare le opere di Giambattista Tiepolo nell'anno in cui si celebra il 250° anniversario dalla scomparsa di uno dei maggiori artisti del Settecento veneziano.

Nel vicentino Tiepolo fu particolarmente prolifico, tanto che il progetto propone un percorso in 5 tappe: si parte dal centro storico di Vicenza con palazzo Chiericati e palazzo Barbaran Da Porto, si sale poi sulla collina di San Bastiano, sempre in città, per ammirare villa Valmarana ai Nani, ci si inoltra nel verde della campagna alle porte della città dove si erge villa Zileri Motterle per arrivare ai piedi dei Berici della maestosa villa Cordellina Lombardi.

3 opere a palazzo Chiericati,

7 affreschi a palazzo Barbaran Da Porto,

7 stanze interamente affrescate negli edifici di villa Valmarana ai Nani,

12 affreschi nel corpo centrale di villa Zileri Motterle,

un salone d’onore interamente affrescato a villa Cordellina Lombardi.

Il logo è una sintesi di pittura tiepolesca, con frequente ricorso a figure sospese e alate, e architettura classica palladiana, che nella scalinata di ingresso ha un elemento caratterizzante. La singola figura stilizzate di un putto alato con corona d’alloro (a sottolineare il concetto di anniversario), rappresenta la leggerezza degli affreschi di Tiepolo, restando sospeso rispetto alla gradinata, ingresso alla villa veneta che lo ospita. Il colore neutro richiama le decorazioni in pietra o stucco.



Biglietto unico

Il biglietto unico dà accesso ai 5 siti che compongono il percorso tiepolesco.

E’ valido dal 5 giugno fino al 31 maggio 2021, con possibilità per i visitatori di suddividere le visite in momenti diversi nell’arco di un anno. E’ in vendita presso le biglietterie delle tre ville e all’ufficio turistico IAT di piazza Matteotti, grazie alla collaborazione del Consorzio Turistico Vicenza è.

Biglietto intero: 19 euro

Biglietto intero: 15 euro per ragazzi (12-24 anni)

Biglietto gruppi: 19 euro (+15 persone)

Biglietto studenti: 11 euro

Biglietto famiglia: 52 euro (2 adulti e 2 ridotti)



I ragazzi fino a 11 anni entrano gratis, così come i disabili, le guide turistiche e i giornalisti.



05/06/2020 - 31/05/2021