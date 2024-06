Tour guidato alla scoperta di Lonigo

Giovedì 11 Luglio 2024 alle 19.30 partecipa al TOUR GUIDATO alla scoperta del centro storico di Lonigo che precede lo spettacolo della rassegna POSTOUNICO, festival della musica del teatro e della danza nei luoghi d'arte.



Le tappe principali:

Torrione Medievale

Monumento scaligero facente parte dell'antico castello e dalla cui sommita? (34 metri) si puo? ammirare il meraviglioso paesaggio dei Colli Berici



Palazzo Pisani

Edificio rinascimentale costruito nel 1556 dai Pisani, nobile famiglia veneziana con possedimenti a Bagnolo di Lonigo. Situato nella piazza centrale, fu ampliato nel Settecento con l'aggiunta delle due ali laterali, delle torrette e dello scalone monumentale. E' stato per molti anni sede del Comune.



Teatro Comunale

Unico teatro storico dell’Ottocento della provincia di Vicenza, dedicato a Giuseppe Verdi e definito un teatro "bomboniera".



CONTRIBUTO PER LA VISITA GUIDATA

condotta da Guida Turistica Abilitata

( Pagamento in loco)

8 euro



PUNTO DI RITROVO

Ufficio IAT Palazzo Pisani - p.zza Garibaldi, 1 Lonigo



INFO e PRENOTAZIONI

https://forms.gle/EPvLoGtueUJJyB7GA Mostra meno



lonigo.iat@gmail.com / +39