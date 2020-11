Tour alla scoperta di Vicenza: narrazioni, suggestioni e musica

Vicenza scrigno prezioso. Narrazioni,suggestioni teatrali,musica. Scoprirete Vicenza come non ve la sareste mai immaginata.

Le spiegazioni delle guide, unite all’esperienza della musica e l’incontro con Andrea Palladio in carne ed ossa e i suoi racconti, vi faranno vivere l’autentico spirito del tempo passato, di una delle più splendide città rinascimentali d’Europa.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO

Ore 13,45 in Piazza Matteotti.

PROGRAMMA

Passeggiata lungo Corso Palladio verso Piazza dei Signori per la visita interna delle logge

di questo palazzo pubblico, vero simbolo della cittadina.

Entreremo nel magnifico Palazzo Barbaran da Porto, per visionare i numerosi modelli dei progetti di Palladio, esposti nell’omonimo museo, nonché per provare l’emozione di “sentirci” in una nobile casa del rinascimento.

Alla fine del nostro percorso potremo ammirare l’opera ultima che ci lasciò il Nostro:

il Teatro Olimpico, pregevole unicità ancora intatta ai nostri giorni e tuttora attivissima sede

di spettacoli e di concerti.

Insolite sorprese arricchiranno l’esperienza della vostra visita di Vicenza!

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

Contributo libero. Si consiglia un contributo di € 19 adulti e ragazzi

Comprendente: servizio segreteria e organizzazione, performance artistiche, visita guidata.

Parcheggi a sbarra gratuiti nei weekend di Vicenza fino al 29/11/20

L’evento avrà luogo solo a raggiungimento di almeno 25 partecipanti.

COME PARTECIPARE

L'evento è a numero chiuso ed organizzato in ottemperanza delle normative anti Covid-19. Per cui dovremo tutti indossare correttamente la mascherina e rispettare il distanziamento fisico tra le persone di almeno 1 metro.

Per partecipare è necessario prenotare scrivendo una mail ad prenotazioni@voxartes.it o telefonando al numero 351 541 8518.