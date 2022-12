Musica elettronica al Totem: Fivequestionmarks in concerto

Musica elettronica al Totem di Vicenza venerdì 16 dicembre 2022 alle 23,00 è in programma un concerto che attinge dalla florida scena romana, con "Fivequestionmarks". Dal lockdown del 2020 parte l’avventura di questo eclettico duo, quando, tra una mail e l’altra e un breve passaggio in studio, nasce "Disco Disco", album di esordio sull’etichetta olandese "Electronic Emergencies". Marta (aka Fivequestionmarks) e Fabio (aka Produkkt) propongono un sound che strizza l’occhio all’elettropunk di epoche lontane, condito da bassi corpulenti e riferimenti che ci parlano del presente più immediato.

Venerdì 16 dicembre 2022: FROM DISCO TO DISCO @ TOTEM CLUB VICENZA

Marta aka Fivequestionmarks nasce a Roma nei primi anni ' 90, cresce con l a passione per i l rock, i l punk ela musica elettronica. Prestissimo i nizia a partecipare ed organizzare eventi nella sua città. Dal 2015 al2019 anni l avora come project manager per i l famoso progetto Ex Dogana occupandosi tra l e altre cosedella direzione artistica. Ne diventa i nfine Resident Dj, oltre ad esserlo poi anche di S calo Est e C ieloterra.Inizialmente i suoi set sono pregni di sonorità i ndustrial e ebm su base techno, si evolve poi i nserendoelementi principalmente electro prima e electro-pop / avant-pop con i nserti vocali l ive nelle ultime uscite.Ridefinendo un suono estremamente contemporaneo, i ndefinito e i ndefinibile che mescola l 'elettronica piùdancefloor con citazioni mainstream e flash di escursioni su pattern ritmici più colti, strizza l 'occhio ai piùaffermati progetti i bridi i nternazionali.Nel 2020 partecipa al bando SIAE “Push” accelerator di musica i taliana all’estero: è tra i tre vincitori suscala nazionale, viene i nserita i n un programma di i nterviste, talk ed approfondimenti e si esibiscenell’ultima edizione di L inecheck Festival.Nel 2021 entra a far parte della scuderia della ricercata etichetta Festina Lente rilasciando l a sua primatraccia “¼” all’interno della compilation “Tempus Fugit”.Come producer porta i noltre avanti un progetto punk/electro clash con l ’artista romano Produkkt: nel 2020terminano i l l oro primo LP “DISCO DISCO” e firmano un contratto con l ’etichetta olandese ElectronicEmergencies, che rilascerà l ’album a maggio 2021.Collabora anche come sound designer con l ’artista contemporaneo Borondo: nel 2019 sonorizza aBordeaux l a mostra “Merci” al Temples des Chartons e nel 2021 sonorizza due delle stanze della mostra“Insurrecta” al Museo d’Arte Contemporanea Esteban Vicente di Segovia.

Foto di copertina: Dario Gub

I biglietti prenotati su eventbrite a titolo gratuito garantiscono:

- ingresso al party

- saltacoda all'ingresso

- consumazione inclusa nel ticket di ingresso ( euro 15.00 )

APERTURA ORE 23.00

DISCOTECA LABIRINTO hosted by From Disco To Disco dj's

M UNSTAC- M ARTINO - G AZ

F IVEQUESTIONMARKS