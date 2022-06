Taste of dance: festival internazionale di danza a Thiene

Il Festival A TASTE OF DANCE dedicato alla danza internazionale e realizzato con la collaborazione e il sostegno del Comune di Thiene, si svolgerà, per la sua quarta edizione, a Thiene, dall'1 all'8 luglio 2022, per ospitare incontri, spettacoli con importanti artisti locali e internazionali, workshops, laboratori e performance site-specific. Ancora una volta la protagonista sarà la città, con la sua gente e i suoi luoghi, per coinvolgere i cultori di questa grande arte e i non appassionati di tutte le fasce d’età.



A Taste of Dance mira a promuovere l’arte della danza, valorizzandola come strumento educativo e culturale, offrendo alla cittadinanza nuove possibilità di espressione artistica e contribuendo alla crescita e alla diffusione dell’arte tersicorea anche tra coloro che non la praticano o conoscono.



Il progetto si svilupperà in più ambiti:



presso l’Auditorium Fonato (dal 4 al 7 luglio) laboratori gratuiti “DanzareOltre” per adulti e anziani, per migliorare il senso del ritmo, dell’equilibrio e del movimento e “Le soffia Blà Blà - Racconti in musica e movimento” per bambini dai 4 ai 6 anni per sviluppare la socializzazione e la creatività attraverso il gioco, la musica e la danza;



presso Palestra Scalcerle e Palestra Bassani (dal 2 al 7 luglio) workshop a pagamento per danzatori divisi per livello ed età “Cdw - Officina Estiva” con corsi di danza classica, moderna e contemporanea con 7 coreografi di fama internazionale Erika Silgoner (Italia), Attila Ronai (Ungheria), Jessica Van Ruschen (Germania), Christian Pace (Italia), Ravid Abarbanel (Israele), Giulia di Stefano (Italia) e Elisa Scala (Italia) con Showcase conclusivo con tutti i partecipanti e gli artisti coinvolti ed assegnazione di importanti borse di studio;



presso il Parco Villa Fabris, Villa 6-Sharing Bar e nei luoghi pubblici di maggiore affluenza del centro di Thiene, per l’intera durata del Festival, verranno proposti spettacoli site specific (interventi di danza all’aperto gratuiti) a cura di gruppi selezionati e scuole di danza del territorio e, per la rassegna di danza “Frammenti di Danza Contemporanea”, cinque spettacoli con ospiti compagnie ed artisti internazionali ed emergenti;



presso il Parco di Villa Fabris, l' incontro gratuito “Sentimiento y Corazon” a cura di Fernando Arozarena per scoprire e avvicinarsi alla danza popolare Cubana e “Impro Session - Dance around City”: un momento gratuito di pratica e condivisione per danzatori e movers con spettacolo finale guidato da Matteo Bittante, coreografo e co-direttore di DANCEHAUS più Centro Nazionale di Produzione della Danza, in cui i danzatori che vorranno prenderne parte verranno invitati dal coreografo a seguire input e task nella creazione di uno spettacolo in diretta;



in Corso Garibaldi, “Ballet Barre”: allestimento di una sbarra di danza classica con lezione aperta a tutti e gratuita guidata dalla docente dell’Accademia Nazionale di danza a Roma Giulia Di Stefano.



Scopri il programma completo al sito www.atasteofdance.it e sui canali social IG e FB di @atasteofdance



Per qualsiasi domanda scrivi a info@atasteofdance.it





Foto in copertina di Giulia Furlani