Torna la pista di pattinaggio in Campo Marzo

Da venerdì 29 ottobre al 14 febbraio torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Vicenza che sarà posizionata nell’esedra di Campo Marzo, lato viale Roma. Accanto sarà installata, inoltre, una giostra per bambini.

La pista sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle 21.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 22.30.

"Dopo lo stop di due anni a causa della pandemia, abbiamo deciso di riproporre la pista di ghiaccio scegliendo quale location Campo Marzo - sottolinea l'assessore al turismo Silvio Giovine – nell’ambito della politica di rivitalizzazione della grande area verde cittadina. Proprio ieri abbiamo ottenuto il via libera del consiglio comunale per proporre lì le fiere prenatalizie e dell’Epifania. Pensiamo che questa iniziativa, insieme con molte altre che annunceremo nelle prossime settimane, sia un’ulteriore bella occasione per vivere e far vivere Campo Marzo anche nel periodo invernale”.