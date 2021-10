Torna Abilmente, il Salone delle Idee Creative

L’attesa è finita: apre Abilmente, il Salone delle Idee Creative dove si trovano community di crafter, artigiani del Do It Yourself e appassionati di tutte le età per condividere momenti di ispirazione, tecniche artigianali e laboratori esperienziali.

Dal 14 ottobre 2021 a domenica 17 ottobre Vicenza è la capitale della manualità creativa grazie a oltre 250 espositori che propongono un’offerta completa di materiali e strumenti per realizzare i propri progetti handmade, e più di mille corsi e dimostrazioni con i quali sia gli esperti che i principianti possono mettere le “mani in pasta”, in sicurezza, facendosi guidare dall’abilità delle creative più influenti d’Italia alla scoperta dei diversi mondi della creatività: Carta, Scrap & Colore; Bijoux; Decorazione; Cucito & Filato e Ricamo.

Tra le attività più attese dal pubblico di Abilmente nei quattro giorni di kermesse, i workshop pratici della Via delle Idee, area iconica della manifestazione che porta in fiera le ultime tendenze con uno sguardo sempre attento alla sostenibilità e al riuso creativo; il laboratorio della slow fashion Cucito su di te dove riscoprire il piacere di capi handmade unici e creati su misura; le attività proposte dalle Scuole del Ricamo per avvicinarsi alle lavorazioni tradizionali ma anche le ispirazioni contemporanee delle ricamatrici social di #Instaembroidery; le mostre e le installazioni artistiche che esplorano le interpretazioni più innovative del DIY creativo.

Ad Abilmente Vicenza spazio anche al lato buono della creatività con numerosi progetti solidali. Novità di questa edizione sono le ‘Storie di Donne Scucite’, racconti al femminile raccolti dalle stesse visitatrici che, armate di ago e filo, possono realizzare un quadro tessile personalizzato con un messaggio, da fotografare e condividere sui social con l’hashtag #donnescucite*.

Per una visita in completa sicurezza nel quartiere fieristico berico i biglietti per Abilmente sono in vendita solo online. Tra le altre misure adottate: l’ingresso in fiera consentito con il controllo della temperatura all’ingresso, l’utilizzo corretto della mascherina, l’esibizione del Green Pass o dell’esito negativo di un tampone effettuabile anche nell’area esterna alla fiera di Vicenza ad un prezzo convenzionato, l’igienizzazione delle mani tramite i dispenser gel presenti in tutti gli spazi espositivi. Per rendere ancora più piacevole e sicura l’esperienza in fiera un intero padiglione è adibito ad area ristoro e pic nic, a disposizione anche per consumare il pranzo al sacco.

- Abilmente Vicenza, 14-17 ottobre, Fiera di Vicenza