Torna Abbracciamoci 2023 contro l'omo-bi-lesbo-trans-a-fobia

In occasione della Giornata Mondiale contro l'omo-bi-lesbo-trans-a-fobia Arcigay Vicenza, in collaborazione con Delos Vicenza, Gaga Vicenza e Maima, organizza la 9^ edizione dell'abbraccio alla Basilica contro le discriminazioni, che si terrà sabato 20 maggio, dalle ore 16.00, in Piazza delle Erbe.

“AbbracciamoVi 2023” è la manifestazione che vuole sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle discriminazioni e dello stigma nei confronti delle minoranze sessuali.

I candidati sindaco Possamai e Rucco saranno presenti ad inizio manifestazione per parlare sul palco, e in seguito ci saranno testimonianze, discorsi, spettacoli di ballo e drag show.