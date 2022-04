Il giornalista Toni Capuozzo a Bassano del Grappa

Sarà alla libreria La Bassanese domenica 24 aprile 2022 alle ore 17 il giornalista e scrittore Toni Capuozzo, inviato in molti teatri di guerra, ha lavorato per la stampa e la televisione. Sarà l’occasione per presentare il suo ultimo lavoro Balcania, un libro che viaggia sul filo dei ricordi dell’autore, che per dieci anni ha seguito da inviato per la televisione i conflitti della ex Jugoslavia.

Trent’anni dopo è inevitabile chiedersi a che cosa sia servito tanto dolore… e se ci sono analogie tra la guerra dei Balcani e quella scoppiata a febbraio/marzo 2022 guerra tra Russia-Ucraina.



“Con Toni Capuozzo, la presentazione di Balcania, edito da Biblioteca dell'immagine, sarà anche un’ occasione di riflessione sull’attuale guerra tra Russia e Ucraina con uno dei giornalisti di guerra più ascoltati e letti dal pubblico italiano.”

Modera l'incontro la giornalista Federica Augusta Rossi.



L'ospite in libreria La Bassanese a Bassano del Grappa

Toni Capuozzo è nato a Palmanova (UD) alla fine del 1948.

Giornalista, ha vissuto a Udine, Roma e Milano. Ha lavorato per la carta stampata (Lotta Continua, Reporter, Panorama Mese, Epoca, il Foglio) e per la televisione (telegiornali Mediaset, Terra!). Non ama essere definito inviato di guerra, nonostante abbia seguito per trent’anni conflitti in ogni parte del mondo. È autore di numerosi libri. Tra gli altri: Il giorno dopo la guerra (Feltrinelli 1996) Adiòs (2007) Il segreto dei marò (2016) La culla del terrore. L’odio nel nome di

Allah diventa Stato (2018) Lettere da un Paese chiuso. Storie dall’Italia del coronavirus (2020) Nel 2020, per Biblioteca dell’immagine, ha pubblicato Piccole patrie e nel 2022 Balcania.

Domenica 24 aprile 2022 Libreria La Bassanese Galleria Corona d'Italia, 41 - Bassano del Grappa.

Info e prenotazioni posti a sedere allo 0424 521230 o su www.labassanese.com.

Evento live, in presenza secondo le norme vigenti.