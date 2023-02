Tiepolo visto da vicino, visita guidata a Villa Zileri

È possibile ammirare gli affreschi presenti sul soffitto a pochi centimetri di distanza, cogliendone particolari invisibili nell’insieme? E cogliere i segni dell’artista al lavoro, i suoi preparativi, i suoi segreti, i suoi ripensamenti, quasi impercettibili a occhio nudo?



Usualmente tutto questo non è nemmeno immaginabile, ma diventerà realtà domenica 5 marzo 2023, con le visite guidate ravvicinate in occasione dell'anniversario della nascita di Giambattista Tiepolo!



Per l'occasione, saranno organizzati 5 turni

1° turno ore 10:00

2° turno ore 10:30

3° turno ore 11:30

4° turno ore 14:30

5° turno ore 15:00



Per maggiori info e biglietti:

351 534 5013

visite@villazileri.com



L'iniziativa è stata ideata dalla Rete Tiepolo Sites - l Luoghi dei Tiepolo, che per l'occasione presenta la prima edizione de: "? ?????? ??? ??????? ?? ?????", con un programma ricco di eventi e attività.