Tia Maze in The best of me tour all'Osteria Ai Lumi

Tia Maze in The Best Of Me Tour 2022 domenica 5 giugno alle ore 18.30 all'Osteria Ai Lumi a Lumignano.

TIA MAZE

‘The Best Of Me’ è l'album di debutto di Tia Maze, al secolo Valentina Mazzaretto, cantante e 'songwriter' dalle origini venete. Dopo molti anni passati nelle retrovie come corista e vocalist, sui palchi d'Italia e in studio di registrazione, il talento dell'artista vicentina trova finalmente la via della carriera solista. La giovane Tia Maze, dopo una lunga gavetta, si affaccia meritatamente e con una forte identità al mercato discografico, dimostrando, fin dall’esordio, una certa maturità artistica. Tre singoli con un video ufficiale hanno tracciato la strada verso l’album di debutto in uscita il prossimo 20 maggio e che con le sue 11 tracce, di cui una sola cover, delinea chiaramente la vocazione e la valenza internazionale del progetto musicale e artistico Tia Maze, decisamente influenzato dalle lunghe frequentazioni dell’artista nell’ambito della musica americana. L’intero album è stato arrangiato e prodotto dal musicista bolognese Paolo Pizzi che ha anche suonato le parti di chitarra acustica e basso elettrico. Gli strumenti tradizionali come mandolino, dobro e banjo sono stati affidati a Cris Mantello e alcuni ospiti trovano spazio in alcuni brani. Le parti vocali sono ovviamente tutte di Tia Maze che oltre a confermare il suo talento canoro ha anche dato prova di sé come 'songwriter'. Il disco esce sul mercato fisico in formato CD e sul mercato digitale in download e streaming, per l'etichetta Go Country Records.

Osteria Ai Lumi in P.zza Mazzaretto, 8 Lumignano (VI)

328 322 9669