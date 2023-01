Passami il Sale: mostro la mostra, menu piemontese-vicentino-egiziano

Per il mese di gennaio, il venerdì e sabato, a pranzo e a cena PASSAMILSALE presenta un menu ispirato alla Mostra "I creatori dell'Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone".

Inaugurata in Basilica lo scorso 22 dicembre, la mostra riunisce più di centottanta capolavori della statuaria, sarcofagi decorati, rotoli di papiro, bassorilievi, stele dipinte, anfore e amuleti.



Per accompagnarvi alla visita (www.mostreinbasilica.it) il menu (tutti i venerdì e sabato a pranzo e a cena) propone prelibatezze piemontesi, vicentine e qualcosa anche di egiziano.



PASSAMILSALE Piazza Castello tra Tiger e Tigotà 2, Vicenza