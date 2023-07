Tre giornate all'insegna della buona musica e del buon cibo, un palco curato nei minimi dettagli, effetti speciali, i migliori djs e format della provincia, le esibizioni live di cover band per un pubblico più adulto, food truck, area bimbi, cantanti emergenti... E tantissimo altro!

THIENE SUMMER FESTIVAL 2023 | PARCO DI VILLA FABRIS - PROGRAMMA

Venerdì 21 Luglio:

> Dalle 18.00 alle 19.00 DJSET & FOOD TRUCK EXPERIENCE

> Dalle 19.00 alle 20.45 VIPERS (Cover band dei Queen)

> Dalle 20.45 alle 00.00 OMEGA UNIPARTY (La festa universitaria per eccellenza)

N.B Il servizio di food truck è sempre attivo!

Sabato 22 Luglio:

> Dalle 18.00 alle 19.00 DJSET & FOOD TRUCK EXPERIENCE

> Dalle 19.00 alle 20.45 BLASCO ANTHOLOGY (Cover band di Vasco Rossi)

> Dalle 20.45 alle 00.00 MEMORIES DANCE MUSIC TRIP (Il party che ti farà rivivere la tua adolescenza)

N.B Il servizio di food truck è sempre attivo!

Domenica 23 Luglio:

> Dalle 18.00 alle 18.20 "Il lume dietro" Simone Dal Ponte (Interpretazione ed analisi di pezzi d'arte)

> Dalle 18.20 alle 18.40 CENTRO DANZA HIP HOP

> Dalle 19.00 alle 19.20 SMOVE SCUOLA HIP HOP

> Dalle 19.20 alle 20.45 THIENE'S GOT TALENT (Contest cantanti e artisti)

> Dalle 20.45 alle 00.00 BESAME (La fiesta reggaeton più amata)

> In contemporanea dalle 18.00 alle 20.00 CAGNARA PODCAST (interviste e approfondimenti)

N.B Il servizio di food truck è sempre attivo!

____________________________________

FOOD TRUCK EXPERIENCE:

Un'esperienza culinaria di tutti i gusti, dalle frittelle agli hamburger, dalle specialità di carne e pesce ai dolci e chi più ne ha più ne metta. Saranno allestite delle aree food per poter consumare direttamente in loco, in mezzo al verde del parco della nostra città

CENA CON:

> MR FRITTELLA (frittelle, caramelle e dolci vari)

> FADÒ PUB (panini, hamburger e patatine)

> PIZZERIA CATELLO (pizza)

> LOST AND FOUND TRAILERS (panini, hamburger e patatine)

> MIZZICA LA SICILIA (arancini, pesce, carne, panino con la porchetta ecc)

____________________________________



Vuoi rilassarti durante l'ascolto delle cover band senza la paura che tuo/a figlio/a si annoi? Non ti preoccupare, abbiamo previsto tutto. Sarà allestita un'area apposita per intrattenere i più piccoli.