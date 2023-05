Thiene addobbata a festa: arriva Spaventapasseri Festival e Fiori e Sapori

Sabato 6 e Domenica 7 Maggio 2023, si terrà, presso il Centro Storico di Thiene, rispettivamente dalle ore 15:00 alle ore 23:00 e dalle ore 9:00 alle ore 19:00, l'evento "Thiene Fiori e Sapori - 9° Spaventapasseri Festival", a cura del Comune di Thiene.

Tradizionale manifestazione con l'esposizione di Fiori e Piante, Sapori della nostra Terra e Genialità Creative.

La partecipazione alle rassegne è libera ed è aperta ad Aziende Commerciali, Artigianali e Agricole, Privati, Enti, Gruppi e Associazioni.

Il Giretto delle Meraviglie , rotonde e aiuole di accesso alle città

Con un po' di fantasia... prendi i sogni nel cassetto e vieni a fare un bel giretto tra creazioni meravigliose, alla scoperta di bellezze e personaggi "fantastici" realizzati con materiali naturali e riciclati.

Spaventapasseri Festival - Rassegna di "Spaventapasseri... In libertà":

Rassegna creativa di Spaventapasseri e altri Soggetti naturali proposti nelle forme più originali usando materiali naturali e/o riciclati.

Passeggiare tra "bellezza e tradizione" scoprendo genialità e simpatia degli "Artisti della Natura".



Partecipazione libera aperta a tutti; attestato di "creatività naturale" a tutti gli "Artisti della Natura".

Le "Opere", nel periodo della Manifestazione, verranno esposte in Centro Storico per dare un tocco di "bellezza e tradizione" alla Città.



La Natura... in città:

Thiene tra i Fiori , zona Z.T.L.

Mostra - Mercato di piante, fiori e prodotti dell'orto della nostra Terra.



Fior di Vetrine, Centro storico

Le vetrine del Centro storico "fioriscono" con i colori della nuova stagione.

"Opere" in vetrina , le vetrine delle Botteghe e degli esercizi pubblici:

Si colorano con "Opere" dell'Ignegno in forme originali ispirate al Mondo floreale realizzate con fiori e materiali di ciclo creativo.

CreaAttività - Laboratori creATtivi:

Laboratori creativi , Centro storico - zona Z.T.L.

Spazi per sperimentare la creatività personale: riciclo, creta, legno, disegno, origami, ricamo, pannolenci, trucco, boomerang e... tanti altri.

Ingegno... Per vie e piazze , via Roma - p.ta Rossi - Corso Garibaldi

Creatività, arte e passioni per esaltare l'ingegno della nostra gente.

Sapori della nostra terra:

Sapori... A km 0 , Corso Garibaldi

I sapori della nostra Terra proposto da qualificate Aziende a km 0.



L'angolo dei sapori , via Trento - Corso Garibaldi

Arrosticini, le dolci frittelle, panzerotti e altri gusti nostrani.



La piazza... food , Piazza Chilesotti

Panini, birra e gusti food.



Profumo di... campagna , Piazza Ferrarin

Gastronomia agreste, frasca della tradizione contadina e fritole di pomo.

Foto di copertina di Giovanna Patton Dal Martello.

Per informazioni ed adesioni: Tel. 3351719776