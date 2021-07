Theama Teatro tra “Nuovi palcoscenici” e “Mutazioni notturne”

Proseguono all’insegna dei debutti gli appuntamenti per l’estate cittadina di Theama Teatro, in scena gli esiti dei percorsi del Centro di formazione teatrale diffuso.

Due rassegne: “Nuovi palcoscenici”, che allo Spazio Bixio di via Mameli proporrà i lavori di FOR.THE e di Nautilus Cantiere Teatrale, e “Mutazioni notturne”, che nel chiostro di San Lorenzo, metterà in scena il ricco programma di spettacoli firmati da Theama, con la partecipazione tra gli altri dell’attore Maximilian Nisi.

Sabato 10 luglio alle 21, al Bixio, anteprima di “Shakespeare in inverno”, con i partecipanti al corso di approfondimento FOR.THE. Lo spettacolo gioca intorno all’idea che un gruppo di attori mal assortiti si ritrovi a mettere in scena l’Amleto del Bardo, in un mix di situazioni divertenti e manie da palcoscenico. Di scena Pietro Casolo, Giulia Fongaro, Gaia Genovese, Andrea Guzzo, Martina Magrin, James Steven Parker, Maria Chiara Pittoni, Julia Sokolova, Alberto Stecca e Alice Trentin, con il coordinamento di Piergiorgio Piccoli. Lo spettacolo debutterà ufficialmente martedì 13 luglio alle 21.15 al Chiostro di San Lorenzo.

Domenica 11 e lunedì 12, sempre alle 21.15, altri due debutti nel chiostro di San Lorenzo.

Si inizierà domenica con “Mania – Camille e il prezzo della libertà” di Nautilus CT Lab, sperimentazione dedicata alla scultrice francese – e grande amore di Auguste Rodin - Camille Claudel (1864-1943), che finì i suoi giorni in manicomio: un destino condiviso da molte altre donne, che il lavoro rievoca ampliandosi dalla biografia della Claudel a una riflessione sulla malattia mentale. La drammaturgia del lavoro è di Michela Imbrunito e Piergiorgio Piccoli, che ne firma anche la regia. Oltre alla stessa Imbrunito, saliranno sul palco Alberto Albiero, Giovanni Bazzocchi, Francesca Bertin, Stefania Maran, Fabio Menon e Cristina Mion.

Lunedì, infine, debutto per “Veleno a colazione”, nuova produzione estiva di Theama Teatro con gli attori Antonella Maccà e Matteo Zandonà, diretti da Piergiorgio Piccoli. La commedia, traduzione di Giulia Serafini della pièce “Quando è stata l’ultima volta?” di Emmanuel Robert Espalieu, ha come protagonisti due coniugi annoiati. Una domenica mattina, la moglie decide di sopprimere il marito con un veleno potente ma dall’effetto non immediato: giusto il tempo dello spettacolo, durante il quale il pubblico assisterà a un crescendo di reciproche cattiverie condite da un umorismo feroce e paradossale, fino al finale a sorpresa.

Il cartellone a San Lorenzo proseguirà con altre sei date, tutte a luglio: lunedì 19 “Ruzante! Te lo dico”, conferenza-spettacolo con Aristide Genovese (per il progetto “Verde Settecento”, realizzato grazie al contributo del Comune di Vicenza attraverso il “Bando Cultura 2021” nell’ambito del progetto “Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte”); martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 “Giuda” con Maximilian Nisi; martedì 27 “Giorgio Gaber – Gli assurdi spostamenti del cuore”, spettacolo di teatro canzone; mercoledì 28, infine, “La muger de l’ottoman e miniature barocche” (sempre per “Verde Settecento”).

Ingresso gratuito per i due appuntamenti con “Shakespeare in inverno”. Biglietti a 5 euro per lo spettacolo dell’11 luglio; a 10 per quello del 12. Prenotazione obbligatoria a tutti gli spettacoli:

info@theama.it oppure 0444 322525; informazioni anche su www.teatrospaziobixio.com. In caso di maltempo tutti gli eventi si terranno al Bixio.