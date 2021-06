Theama teatro: “Nuovi palcoscenici” e “Mutazioni notturne”

Saranno due le rassegne che, a partire dal weekend di sabato 26 giugno al 28 luglio animeranno l’estate cittadina.

“Nuovi palcoscenici” il pubblico potrà assistere agli esiti dei percorsi del Centro di formazione teatrale diffuso di FOR.THE e del laboratorio di Nautilus Cantiere Teatrale, mentre con “Mutazioni notturne” l’appuntamento sarà con una ricca scelta di spettacoli firmati da Theama e con la partecipazione, tra gli altri, dell’attore Maximilian Nisi.

Per “Nuovi palcoscenici” si parte sabato 26 e domenica 27 giugno alle 21 al Teatro Spazio Bixio con “Mania - Camille e il prezzo della libertà”, anteprima della sperimentazione che Nautilus CT Lab dedica a Camille Claudel, su drammaturgia di Michela Imbrunito e Piergiorgio Piccoli, che ne cura anche la regia. Oltre alla stessa Imbrunito, sul palco saranno impegnati Alberto Albiero, Giovanni Bazzocchi, Francesca Bertin, Stefania Maran, Fabio Menon e Cristina Mion.

Il cartellone al Bixio proseguirà lunedì 28 giugno alle 20.30 e alle 22 con “Atomica caffè”. A seguire, con inizio sempre alle 21, martedì 29 “Ero e Leandro” e mercoledì 30 “Intervista col cannibale”. Ancora un’anteprima, infine, sabato 10 luglio: “Shakespeare in inverno”, con i partecipanti al corso di approfondimento FOR.THE; lo spettacolo debutterà poi mercoledì 13 luglio alle 21.15 nel chiostro di San Lorenzo.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria

“Mutazioni notturne” inizierà invece giovedì 1 luglio alle 18 con la presentazione in diretta Facebook sulla pagina di Theama del progetto “Verde Settecento”.

Sei gli eventi in cartellone, tutti a luglio e di scena nel chiostro di San Lorenzo: domenica 11 debutto di “Mania - Camille e il prezzo della libertà” di Nautilus CT Lab; lunedì 12 “Veleno a colazione” di Emmanuel Robert Espalieu; lunedì 19 “Ruzante! Te lo dico”, conferenza-spettacolo con Aristide Genovese per “Verde Settecento”; martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 “Giuda” con Maximilian Nisi; martedì 27 “Giorgio Gaber – Gli assurdi spostamenti del cuore”, spettacolo di teatro canzone; mercoledì 28, infine, “La muger de l’ottoman e miniature barocche”, sempre per “Verde Settecento”.



Inizio sempre alle 21.15; alle 19 per la conferenza-spettacolo del 19.

Biglietti: 5 euro per lo spettacolo dell’11 luglio; 10 per quelli del 12 e del 27; 12 per gli eventi con Nisi dal 20 al 22; 15 per lo spettacolo del 28; ingresso libero per l’evento del 19 luglio.

Prenotazione obbligatoria a tutti gli appuntamenti: info@theama.it oppure 0444 322525; informazioni anche su www.teatrospaziobixio.com.