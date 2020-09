The Watch plays Genesis - Teatro Astra Schio

Concerto in memoria di Fabio Pozzan - SchioLife: "Dopo il tragico incidente che ci ha portato via il nostro Fabio. Molti tra di voi lo conoscevano anche per la sua onnipresenza sorridente ai nostri concerti, Fabio Pozzan è stato ed è la nostra colonna, l'esempio e la forza, la volontà e i valori che ci hanno permesso in questi anni di rendere possibile l'impossibile, percorrendo sentieri artistici impervi ma gioiosi, riuscendo a creare qualcosa che non si può definire e che non si dimenticherà.

Sabato 26 settembre lo ricorderemo con una serata di festa, come lui voleva facessimo, al Teatro Astra di Schio."

L'ingresso sarà libero, con prenotazione obbligatoria - email a info@schiolife.com - in modo da poter riservare posti numerati, vista la probabile numerosa affluenza di pubblico.

SABATO DALLE ORE 21:00

The Watch plays Genesis - Concerto per Fabio

Teatro Astra Schio

Evento organizzato da The Watch e SchioLife music network