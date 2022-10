The turn of the Screw | Vicenza Opera Festival

VICENZA OPERA FESTIVAL V edizione

Venerdì 21 ottobre 2022, ore 19:30

Domenica 23 ottobre 2022, ore 19.30

Teatro Olimpico di Vicenza



??? ???? ?? ??? ????? (Il giro di vite)

opera in un prologo e due atti op. 54 di Benjamin Britten

su libretto di Myfanwy Piper

prima rappresentazione Teatro La Fenice di Venezia 14 settembre 1954

????? ??????? ????? ???????

???????? ???????? ?????????

????? ??????? direttore

personaggi e interpreti

The Governess ???? ???????

Mrs Grose ????? ?????

The Prologue e Peter Quint ?????? ???????

Miss Jessel ??????? ????

Miles ??? ????????

Flora ???? ??????

assistente alla regia ?????? ??????

costumi ???? ?????????

scenografo ?????? ???????

luci ???? ?????????

effetti speciali ???? ?????

responsabile di palcoscenico ????? ??????? ????

direttore tecnico ??????? ??????

regia di ????? ??????? e ????? ???????

Una produzione della Iván Fischer Opera Company, Budapest Festival Orchestra, Müpa Budapest e Vicenza Opera Festival.



THE TURN OF THE SCREW SECONDO IVÁN FISCHER

Dal 21 al 23 ottobre il Teatro Olimpico di Vicenza ospita la V edizione del Vicenza Opera Festival, ideato da Iván Fischer.

Il titolo di quest’anno è The Turn of the Screw, capolavoro operistico di Benjamin Britten che sarà messo in scena venerdì 21 e domenica 23 ottobre dalla Iván Fischer Opera Company. Sabato 22, sempre al Teatro Olimpico, concerto sinfonico con la Budapest Festival Orchestra e la partecipazione del violoncellista Nicolas Altstaedt.





This year’s title is The Turn of the Screw, Benjamin Britten’s masterpiece which will be staged on Friday 21 and Sunday 23 October by Iván Fischer Opera Company. In the cast Andrew Staples, Miah Persson, Laura Aikin and Allison Cook. Saturday 22, always at Teatro Olimpico, symphonic concert with Budapest Festival Orchestra and cellist Nicolas Altstaedt as soloist.