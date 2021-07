Aperte le iscrizioni al The Talent factory, concorso di arti varie

The Talent Factory è un concorso di arti varie, nasce con l'intento di dare la possibilità a tutti di mettersi in gioco. E' un Festival con l'obbiettivo di fornire un palcoscenico e un'esperienza indimenticabile al pubblico e ai concorrenti, facendo riscoprire ai partecipanti la bellezza dello spettacolo dal vivo; curato nei minimi dettagli è valorizzato dai tanti talenti nascosti del Veneto e non solo è aperto a tutte le forme di arte e spettacolo.

Ci sarà tempo fino al 25 Settembre 2021 per iscriversi e avere la possibilità di vincere 600 euro



È arrivata la 5° edizione di The Talent Factory, lo show più emozionante del Veneto. Le precedenti edizioni hanno accompagnato molti talenti sul palco, cantanti, ballerini e arti varie. Un mix di abilità e passioni unite dalla medesima voglia di mettersi in gioco da parte di ciascun partecipante. Per iscriversi basterà collegarsi sul sito www.thetalentfactory.it , cliccare sul pulsante “iscriviti” e compilare il modulo di iscrizione. E’ aperto a tutte le persone dai 0 ai 99 anni che vogliono mettersi in gioco dimostrando il loro talento. L'unico requisito necessario è un'abilità, un talento, una passione. Un qualcosa che faccia emozionare il pubblico, i giudici e lo staff. La scorsa edizione ha fatto registrare un enorme partecipazione da parte del pubblico e dei concorrenti che con le loro esibizioni talvolta hanno fatto emozionare la platea. Quest'anno lo staff dell'evento ha voluto fare le cose ancora più in grande, perciò il Festival si è trasferito in una nuova location il Teatro Astra di Schio. Sarà rinnovato il Golden Buzzer che permetterà a quattro fortunati concorrenti di accedere direttamente alla finale, maggiore interattività con il pubblico durante le serate e premi più contenziosi ai vincitori. Infatti, il primo classificato vincerà la bellezza di 500 euro, il secondo 200 euro e il terzo classificato 100 euro. I premi in denaro verranno versati in ritenuta d’acconto (importi netti sopra elencati), con successivo rilascio di Certificazione Unica. I suddetti premi verranno erogati via bonifico bancario: si chiede ad ogni concorrente di indicare il proprio IBAN all’interno del modulo di iscrizione.

Montepremi elevato rispetto agli anni passati, secondo il parere degli organizzatori aumentando il valore dei premi si valorizza al meglio il talento dei vincitori e perché no, si favorisce una sorta di competizione amichevole tra i vari concorrenti utile a farli esibire al meglio e a dimostrare al pubblico e ai giudici quanto valgono. Talent molto attivo anche sui social network più popolari come Instagram e Facebook, dove si possono trovare maggiori informazioni riguardanti l'evento e innumerevoli foto e video dei partecipanti delle scorse edizioni. Proprio grazie a tale attività e al passaparola delle persone il talent si è diffuso a livello regionale con concorrenti provenienti da altre provincie venete. Insomma, una vera e propria squadra al lavoro per riscoprire nuovi talenti e per offrire l'opportunità agli aspiranti vincitori un trampolino di lancio per il famoso programma televisivo Italia's Got Talent. Ciò che fa distingue il Festival rispetto ad altri nella zona, è sicuramente la cura di ciò che proponiamo, grazie ad anni di esperienza, dove come staff abbiamo sempre cercato di migliorarci; scegliendo giudici competenti, buona attrezzatura e dando una completa disponibilità per aiutare in tutto e per tutto il concorrente.

Audizioni aperte al pubblico previa prevendita: 25 Settembre presso Teatro Astra di Schio

Finale aperta al pubblico previa prevendita: 16 Ottobre presso Teatro Astra di Schio

Durante le serata saranno presenti molti ospiti d’onore come Sammy Basso, Tullia, Gaston. Non vediamo l’ora di riaccendere i riflettori, settare i microfoni e aprire lo sipario.

L’evento è organizzato con l’aiuto della associazione A.S.D. Settenote, Comune di Schio, Informagiovani e gli organizzatori di Poleo’s Talent Show. L’Associazione A.S.D. Settenote, senza scopo di lucro – codice fiscale 92024130244 nella persona del Presidente Cristina Frigo, con sede a Santorso(VI) 36014 – in Via Marzari, 39 asd.settenote@hotmail.com 3492171984 quale promotore e organizzatore dell’evento The Talent Factory 2021 ( Evento di raccolta fondi della A.S.D, inquadrato all’interno dell’articolo 143, comma 3, lettera a) L’uso dei fondi raccolti verrà usato per attività istituzionali della A.S.D.

