The Space Cinema per San Valentino offre la possibilità di riservare un’intera sala cinematografica

The Space Cinema per San Valentino offre l’opportunità di noleggiare una sala per trasformare l’esperienza di un film in qualcosa di diverso!

Un’intera sala cinematografica per godersi la visione del proprio film preferito, di uno dei titoli attualmente in sala o di uno di quelli presenti nel catalogo The Space Cinema, scegliendo tra cult, grandi classici e capolavori d’animazione; oppure di proiettare un video autoprodotto con i momenti più belli insieme al proprio partner. Un regalo indimenticabile, che permette di vivere un momento magico e intimo, avvolti dall'atmosfera suggestiva e romantica del grande schermo. Nei The Space Cinema ci sarà, inoltre, un menù speciale creato per l’occasione.

Per riservare Your Private The Space al seguente link: https://www.thespacecinema.it/area-aziende/eventi-e-proiezioni/proiezioni-private e scrivere una email all’indirizzo eventi@thespacecinema.it per richiedere maggiori informazioni.

Riservando una sala è possibile proiettare materiale autoprodotto, oppure scegliere un film dalla programmazione o un grande classico dal catalogo.

The Space Cinema Vicenza a Torri di Quartesolo offre 9 sale, tutte dotate di tecnologia Digital Dolby Surround e confortevoli poltrone recliner. A tua disposizione c’è anche l’area ristorazione, dove puoi trovare soft drink e caffetteria, popcorn, snack, caramelle e molto altro.