The Rolling Stone show alla birreria Mood

Arriva la musica dei Rollig Stone sabato alla birreria Mood di Dueville. Le canzoni più famose della straordinaria band inglese saranno proposte dai Rock 'n roll Circus.

“Nessuna band in tutta Europa riesce a essere così fedele agli Stones nella somiglianza, nei costumi, nella strumentazione e nel sound!!"

I Rock 'n Roll Circus sono una band che vanta oltre 10 anni di attività, con partecipazioni ad eventi come Riviera Folk Festival, Woodstock festival di Ferrara, Ferrara Buskers Festival.

La band ha all'attivo 3 tour in Inghilterra (2014,2017,2018) e nel 2021 vede la luce il loro disco di musica originale "Reelin' and Rollin'".

SABATO 25/2/2023 ALLE ORE 21:30 THE ROLLING STONES SHOW by ROCK 'N ROLL CIRCUS live@MOOD BIRRERIA, DUEVILLE

Mood Birreria Cafè

Strada Marosticana, 174, Dueville (VI)

Per info e prenotazioni:

Telefono: 347 9979803