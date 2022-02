The Other Side of jazz: concerto il lunedì al Bar borsa

Improvvisazione, contemporaneita? e immancabili standard: sono gli elementi chiave della rassegna jazz invernale in programma al Borsa di Vicenza dal 14 febbraio al 4 aprile. L’appuntamento e? sempre il lunedi?, l’ingresso e? gratuito e dalle 20 e? possibile cenare.

“Come dice il nome stesso della rassegna, The other side of jazz porta in scena il jazz e le sue contaminazioni, che vanno dal swing al soul, fino all’electro. Avremo il piacere di ascoltare strumenti insoliti come il cajon, le pentole cromatiche, il sousafono e il banjo. Non mancano le serate dedicate ai puristi del jazz, dove immergersi negli standard che hanno reso questo genere musicale conosciuto e apprezzato in tutto il mondo”, spiega Alessandro Ferraro, Responsabile del jazz club in Piazza dei Signori. Un jazz senza confini ed etichette, che vede la musica come veicolo di dialogo e condivisione. La direzione artistica e? curata dal contrabbassista Lorenzo Conte, sul palco con due formazioni.

Ad aprire le danze ci pensa il 14 febbraio la band XYQuartet, formazione nata nel 2011 e considerata oggi un punto di riferimento del nuovo jazz italiano, premiato nel 2014 e nel 2017 come secondo miglior gruppo italiano dalla rivista Musica Jazz. XYQuartet si contraddistingue dal vivo per la forza e l’efficacia espressiva con la quale elabora materiali musicali, originali e innovativi, mantenendo un costante equilibrio tra composizione e improvvisazione. Svariate influenze contraddistinguono le sonorita? della band: jazz, contemporanea, minimalismo, elettronica, per confluire infine in un linguaggio peculiare, caratteristico e unico, che fa di XYQuartet una band originale nel panorama internazionale. Appassionati di ricerca musicale ma anche di fantascienza, architettura e letteratura i band leader del progetto Nicola Fazzini al sax alto e Alessandro Fedrigo alla chitarra e basso, affiancati da Saverio Tasca al vibrafono e Luca Colussi alla batteria. Different skyies e? il viaggio espressivo che il trombettista Fulvio Sigurta?, il pianista Dario Carnovale, il contrabbassista Lorenzo Conte e il batterista Andrea Michelutti intraprendono per rileggere assieme le proprie composizioni originali, senza tralasciare brani del grande repertorio jazzistico internazionale.

In scena il 21 febbraio. Lunedi? 28 febbraio e? la volta di Smashing Triads, progetto che si ispira alla figura del grande musicista e compositore di New Orleans Thomas "Fats" Waller e al suo carisma goliardico e vulcanico. Concepito dalle menti visionarie di Mauro Ottolini (sausafono) e Vanessa Tagliabue (voce e pentole cromatiche), il progetto rivisita un repertorio ricco di sorprese, con il quale aprire un dialogo tra passato e futuro attraverso la musica e la visione artistica del presente. Un sogno fluttuante nel quale le origini del jazz coesistono e si confondono con l'innovazione del linguaggio musicale, spaziando dai capolavori di William Christopher Handy, Thomas Fats Waller, Maceo Pimkard, Sholem e Rodgers fino alle canzoni di Tom Waits e di Leonard Coheh. Completano il quartetto Enrico Terragnoli al banjo e Guido Bombardieri al clarinetto.

Il 7 marzo c’e? attesa per Heidi Vogel, una delle voci piu? graffianti della scena musicale britannica. Ha iniziato la sua carriera nel Cirque du Soleil per poi diventare un'interprete straordinariamente attiva nel panorama jazz londinese. E’ stata la lead vocalist dei Cinematic Orchestra dal loro debutto nel 1999 fino al 2006. Si esibisce con regolarita? al Ronnie Scott’s e in altri jazz club della capitale inglese dove e? particolarmente apprezzata per il suo timbro caldo e profondo tipico del contralto. Heidi e? accompagnata alla chitarra da Luca Boscagin, musicista italiano residente in Inghilterra dal 2009. Qui nel 2012 ha registrato “Radio Londra” con Jim Mullen ed Enzo Zirilli e nel 2013 il suo Playground con la sezione ritmica di Amy Winehouse. Heidi e Luca condividono anche la passione per la musica brasiliana. La sinergia e complicita? fra i due artisti crea un risultato straordinario rendendo questo duo unico e speciale.

Cherami Quartet e? la nuova formazione del giovane contrabbassista Francesco Bordignon, live il 14 marzo. Un sorprendente quartetto composto da chitarra, sassofono, contrabbasso e batteria che fonda il proprio stile sull'estemporaneita? dell'improvvisazione e sull'ascolto reciproco. Il gruppo propone composizioni originali e brani della tradizione jazzistica. Al suo fianco i mantovani Marcello Abate alla chitarra e Federico Negri alla batteria; completa il quartetto Manuel Caliumi, estroso sassofonista modenese.

Il 21 marzo si esibisce il trio guidato da Leo Di Angilla, fidato percussionista di Jovanotti. Porta al Borsa il progetto "Rebirth Of Acid Jazz", una rivisitazione - in chiave minimale ed estremamente incentrata sul groove - delle atmosfere e reinterpretazioni di celeberrimi standard jazz, che hanno rivoluzionato il linguaggio musicale negli anni '90 e primi 2000, aprendo radicalmente nuove frontiere sia nel jazz stesso che in ambiti piu? dance, funk e soul. Il musicista e? accompagnato da Daniele Vianello al basso e contrabbasso e Marco Zago al piano e synth.

Il 28 marzo il pianista e compositore toscano Daniele Gorgone presenta il nuovo disco River dance, realizzato con Flavio Boltro alla tromba, Marco Piccirillo al contrabbasso e Pasquale Fiore alla batteria. L’album e? un’escursione nelle sonorita? del jazz contemporaneo, con suoni e linguaggi caratteristici del jazz moderno.

La rassegna si conclude in grande stile il 4 aprile con la giovane pianista e cantante americana Champian Fulton, considerata una delle piu? talentuose musiciste jazz della sua generazione. Un pilastro della vibrante scena musicale di New York, si e? esibita con giganti del jazz quali Lou Donaldson, Clark Terry, Louis Hayes e Buster Williams, ed e? stata nominata due volte Rising Jazz Star of the Year dalla rivista Downbeat. Il trio e? completato da Lorenzo Conte al contrabbasso e Joris Dudli alla batteria. Tutti i concerti iniziano alle 21.15. Dalle 20 e? possibile cenare. I live saranno trasmessi in diretta sui canali social del locale. Ingresso libero, prenotazione tavolo obbligatoria: 0444 544583 | prenotazioni@barborsa.com Si ringraziano gli sponsor Trivellato e HDI assicurazioni.