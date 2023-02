La band canadese The Musical Box a Bassano: sul palco lo straordinario mondo dei Genesis

The Musical Box, l’unica band autorizzata e supportata dai Genesis e Peter Gabriel, arriva a Bassano del Grappa sabato 25 febbraio 2023 (ore 21.00) con il nuovo spettacolo, “The Lamb lies down on Broadway” al Paladue.

La più grande opera creata dai Genesis (e l’ultima con Peter Gabriel) che ha segnato la fine di un’era, prende vita sul palco un’ultima volta: un’occasione irripetibile per rivivere la magia di un’epoca storica in un’esperienza unica.

The Lamb lies down on Broadway, pubblicato nel 1974, è il sesto album in studio, il primo doppio e l’unico concept. Incentrato su un racconto ideato e scritto da Peter Gabriel (che è anche autore di tutti i testi delle canzoni tranne la title track scritta da Mike Rutherford e Tony Banks) è stato collocato nella nona posizione dei 50 migliori album progressive dalla rivista Rolling Stone, nel 2015.

The Musical Box, la band canadese famosa in tutto il mondo, dopo il grande successo del tour del 2019, porterà sul palco lo straordinario mondo dei Genesis ricreando nella sua unicità l’originale spettacolo del 1974-75, il cui successo dal vivo fu segnato anche dai travestimenti e della teatralità di Gabriel, qui all’apice della propria fama. Accompagnati da una serie di strumenti vintage degni di un museo, The Musical Box daranno vita a un live irripetibile, guidando i fan, dai più nostalgici ai più giovani, in un viaggio nel tempo.

The Musical Box si sono esibiti per milioni di spettatori in tutto il mondo e hanno calcato i palcoscenici di alcune tra le più prestigiose venue come la London Royal Albert Hall e l’Olympia di Paris. Acclamati per la loro storica rievocazione dei primi Genesis, citati in tutto il mondo per le loro ottime interpretazioni e ricerca di autenticità, hanno la capacità di far rivivere la magia del repertorio e dei costumi della band inglese con performance virtuosistiche, effetti speciali e strumenti vintage di grande valore.

Phill Collins: “…so much has been said about The Lamb since we finished, since Peter left. The Musical Box recreation of the show is the only way to see it since it was never filmed"

Peter Gabriel: "The Musical Box recreated, very accurately I must say, what Genesis was doing. I saw them in Bristol with my children so they could see what their father did back then"

Phil Collins: "They're not a tribute band, they have taken a period and are faithfully reproducing it in the same way that someone would do a theatrical production"

Biglietti disponibili in prevendita nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).

Biglietti

Poltronissime Gold € 46 +diritti di prevendita

Poltronissime € 35+diritti di prevendita

Poltrona € 30+diritti di prevendita

Tribuna Centrale € 30+diritti di prevendita

Tribuna laterale € 22 +diritti di prevendita

Informazioni:

DuePunti Eventi- tel. 0445.360516 - eventi@duepuntieventi.com