The Musical Box: concerto tributo ai Genesis per i 50 anni di “Selling England By the Pound“

"Can you tell me where my country lies...." THE MUSICAL BOX 50th SELLING ENGLAND BY THE POUND venerdì 3 maggio ore 21 al Teatro Astra di Schio.

È il 1973: il famoso spettacolo teatrale di PETER GABRIEL e l'apice musicale dei GENESIS producono alcuni delle immagini e dei suoni più iconici degli anni '70.

The Musical Box eseguiranno lo spettacolo del 1973 nei minimi dettagli in tour mondiale a partire da questo inverno fino alla primavera del 2024 dove farà tappa qui da noi al Teatro Astra.

La tribute band canadese è la più famosa al mondo grazie alla capacità di far rivivere le emozioni del repertorio ed i costumi originali dei Genesis con Peter Gabriel frontman e riporta in scena “Selling England By the Pound“, album di consacrazione del leggendario quintetto.

The Musical Box è l’unica tribute band supportata dai Genesis e da Peter Gabriel; ha presentato quasi 1000 concerti in tutto il mondo per più di un milione di spettatori, in venue prestigiose come la Royal Albert Hall di Londra, l’Olympia di Parigi e il Bell Center di Montreal.

Peter Gabriel, che ha visto i loro concerti è stato “molto colpito dalla qualità della produzione e l’attenzione al dettaglio”; Steve Hackett e Phil Collins in passato hanno anche condiviso il palco con i The Musical Box.