The Mills live a Fornaci Estate

E' in programma sanato 23 aprile 2022 a Fornaci Estate il concerto dei The Mills in cui presenteranno il loro nuovo disco.



The Mills nasce all'inizio del 2019, è l’ultimo progetto di Morris a.k.a. Andrea Sanson (già membro di New Ivory e Muleta), per rielaborare "i miei demoni come se fossi in un’amaca in una stazione di servizio."

Non poteva che uscire nella data del 2022 composta da più 2 il secondo album della band di Morris. Numerologia, fatalismo o semplice gioco di numeri, che però riprende anche un aspetto fondamentale della concezione di questo lavoro in studio di registrazione.

“C'erano le elezioni regionali qui da noi in Veneto, Luca Zaia aveva fatto il 77%. Noi non ci sentivamo minimamente rappresentati, ancora una volta. Un disco onesto, quadrato e Rock n’ Roll. Registrato con strumenti e ambienti che vogliono ricordare la fine degli anni ’70. Le dieci canzoni hanno epoche diverse e sono una cernita di quasi due anni di composizioni. Il disco è per me quasi un concept: man mano che prosegue le canzoni si direzionano verso quello che sarà il futuro della band”.

L’album esce per l’etichetta cittadellese Dischi Soviet Studio.

È stato anticipato nel 2021 da tre singoli tutti correlati da videoclip: la title track Useless, A Liar in the Sun (singolo estivo inserito nella playlist editoriale Spotify Rock Italia) e Celine.

Il disco è stato registrato all’Outside Inside Studio di Matt Bordin. Con Morris nello studio di Volpago del Montello hanno suonato Lorenzo Valè (chitarre e cori), Augusto Dalle Aste (basso) e Piero Pederzolli (batteria).

La band ha iniziato a suonare nell’aprile dello stesso anno, è salita su numerosi palchi e nell’estate 2021 si è esibita allo Sherwood Festival.

