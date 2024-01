Fluorescenze Lab – Indagini artistiche sul corpo contemporaneo e FACT! ti invitano a partecipare a The Listening Workshop, condotto da Listening Circuits, sabato 17 febbraio dalle 15:00 alle 18:00 a Caracol Olol Jackson.

In questo laboratorio potrai scoprire la pratica dell'ascolto profondo di Pauline Oliveros e le idee sull'ascolto performativo, cercando di approfondire la connessione con i nostri mondi interni ed esterni.

Gli esercizi comprendono lavoro energetico, lavoro corporeo, esercizi di respirazione, vocalizzazione, ascolto e lavoro sui sogni. Ognuno di essi è pensato per affrontare un diverso potenziale meditativo dell'ascolto e per sviluppare la consapevolezza del corpo attraverso l'atto di suonare. Chi parteciperà troverà a disposizione diversi oggetti di uso quotidiano (sassi, rami, tazze, biglie, ecc.) e partiture di testi.



PERFORMANCE SERALE – Chi lo vorrà potrà continuare l’esperienza e mettere in pratica le tecniche apprese partecipando attivamente alla performance serale delle 21.30 con Listening Circuits.



LISTENING CIRCUITS

Tarik Haski? (Listening Circuits) ha conseguito una laurea presso la Facoltà di Scienze dell'Educazione e della Riabilitazione in Croazia e un master in Sound Arts presso il London College of Communication. Risiede in Slovenia dove lavora come consulente psicosociale e arteterapeuta. Il suo lavoro creativo si basa sulle pratiche di suono e ascolto attraverso l'improvvisazione libera, la registrazione sul campo, la costruzione di strumenti, i laboratori, la performance e il lavoro collaborativo. È interessato alle relazioni tra suono e corpo, psicologie rituali, interventi ambientali e come gli spazi di ascolto possano essere esplorati attraverso l'interazione di esseri viventi, riciclaggio e tecnologie d.i.y.



INFO E ISCRIZIONI

Il workshop ha una durata di 3 ore con pausa ed è aperto a chiunque (non è necessario avere alcun tipo di esperienza).

La partecipazione è gratuita, ma sarà necessario effettuare la tessera annuale Mettiamo Radici (contributo: 2€).



Per info e prenotazioni scrivere a 349 588 2261 entro lunedì 12 febbraio.