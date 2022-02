The Black Wall, tributo ai Pink Floyd al Mamaloca

Indirizzo non disponibile

Il Mamaloca propone per sabato 26 febbraio 2022 alle 22,30 un concerto tributo ai Pink Floyd. The Black Wall farà rivivere alcuni dei classici della produzione dei Pink Floyd, spaziando dal periodo psichedelico dei primi anni ’70 fino agli album più recenti, riproponendo in maniera fedele sonorità e arrangiamenti con i quali David Gilmour, Roger Waters, Syd Barrett, Nick Mason e Rick Wright hanno fatto la storia del rock.

Mamaloca è a pochi minuti dall'hinterland di Vicenza in stile molto particolare con un atmosfera da bar americano, è uno degli ultimi locali dove ancora suonano band dal vivo nel vicentino, dove poter degustare buone birre e hamburger "robusti". Musica live calendarizzata ogni settimana e selezionata con cura e competenza,