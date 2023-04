Testival del Volo Libero sul Monte Grappa: parapendii da tutto il mondo

Durante il weekend pasquale, in concomitanza con il Trofeo Montegrappa, si svolgerà il Testival del Volo Libero.

Saranno presenti i rappresentanti di molti brand di parapendio pronti a far testare i loro prodotti a tutti i piloti interessati.

Appuntamento:

sabato 8 Aprile presso l’atterraggio Garden Relais in via Caose 22 a Borso del Grappa (TV)

domenica 9 e lunedì 10 Aprile presso gli impianti sportivi in via B. Marcello a Romano d’Ezzelino (VI)

Le fasi di decollo e atterraggio sono in assoluto le più spettacolari, vedere librarsi tra le nuvole centinaia di vele è davvero emozionante: si vola (salvo maltempo) da mezzogiorno alle cinque di pomeriggio circa, i piloti saranno visibili dai Colli Asolani ai colli vicentini (Malo, il Monte Carega e il Monte Pasubio a ovest) per decine di chilometri di cielo. Gli atterraggi ufficiali saranno a San Giacomo a Romano d'Ezzelino, Garden Relais, Paradiso e San Pierin a Borso del Grappa. I punti di decollo ufficiali invece sulle Antenne di Forcella Mori Conco-Lusiana, Col Campeggia a Romano d'Ezzelino.

TESTIVAL 2023, GLI EVENTI

Sono state organizzate sei diverse iniziative nei giorni delle festività pasquali, il Testival vuole far conoscere le bellezze del territorio. L’inaugurazione del Testival è prevista, alla presenza delle autorità, per sabato 8 Aprile alle ore 11.00, presso l'area di atterraggio del Garden Relais, in via Caose 22 a Borso del Grappa (nel Trevigiano).

Sabato 8 aprile Lezione di yoga con Erica, insegnante qualificata a bordo piscina. Location: Garden Relais via Caose 22, Borso del Grappa (TV). Durata circa 1 ora. Partecipazione ad offerta libera, con prenotazione obbligatoria entro il 5 Aprile. Posti Limitati. Per informazioni ed iscrizioni: comunicazione@vivereilgrappa.it

Sabato 8 aprile bike tour alle 14.30 con istruttore professionale di mountain bike, percorso di circa 25 km tra i colli pedemontani, medio-facile. Partenza da Garden Relais via Caose 22, Borso del Grappa (TV). Durata circa 3 ore. Quota per persona 15 euro; minimo 8 iscritti. Prenotazione obbligatoria entro il 5 Aprile; posti limitati e possibilità di noleggio mtb ed e-bike in loco previa prenotazione. Per informazioni ed iscrizioni: comunicazione@vivereilgrappa.it oppure 340 2545687.

Il giorno di Pasquetta (10 aprile), alle ore 15, ecco la passeggiata di Dante, una facile escursione con esperto locale, adatta a tutti, alla scoperta della storia e della natura del territorio. Partenza dal Piazzale Chiesa n. 8, Romano D'Ezzelino (VI). Durata circa 2 ore quota di adesione Euro 10,00 a persona, bimbi gratuiti. Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro il 6 aprile. Per informazioni ed iscrizioni: comunicazione@vivereilgrappa.it oppure 340 2545687.

“Questa, peraltro, sarà a suo modo una edizione storica. Dopo anni, torneranno infatti a gareggiare assieme parapendii e deltaplani”, spiega Gianluca Soncin, presidente dell’Asd Volo Libero Montegrappa, associazione attiva dal 1979 che organizza l’evento. “La partecipazione è limitata a 150 piloti di parapendio tra i migliori del panorama internazionale e a 80 piloti di deltaplano, 230 professionisti in tutto che durante le cinque giornate di gara si sfideranno tra loro per conquistare le “boe” definite dalla commissione di gara e atterrare nel più breve tempo possibile”. La classifica finale, data dalla somma dei risultati, permette di ottenere punteggio valevole per il ranking mondiale. Sarà battaglia: confermata la presenza di 25 dei migliori 30 piloti al mondo di parapendio, professionisti provenienti da venti nazioni diverse tra le quali Germania, Francia, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Germania e Ungheria.