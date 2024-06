Premio Domenico Cariolato, serata di gala

Venerdì 21 giugno verrà svelato il nome del vincitore del terzo Premio Domenico Cariolato, assegnato quest’anno a un esponente del mondo dello sport che ha dato un contributo all’identità della nostra città portandola fuori dai confini.

Preceduto nel 2022 dall’imprenditoria con il premio assegnato a Cesare Benedetti e la cultura nel 2023 riconosciuto a Fernando Rigon, quest’anno la giuria sceglierà un esponente tra quelli identificati anche dal CONI e “Sport e Salute”.



Patrizia Rossini (Presidente): “Quest’anno l’Associazione Culturale Domenico Cariolato ha ascoltato l’eco delle imminenti Olimpiadi celebrando lo spirito olimpico e scegliendo il mondo dello sport come tema per terza edizione. La personalità insignita rappresenta un esempio, il rispetto delle regole e l’impegno comunitario, qualità che rispecchiano anche i valori che la stessa Associazione incorpora fin dalla sua nascita. Siamo fieri di onorare chi dimostra che, nella vita come nello sport, ogni persona può trovare la propria forza di progredire tutti i giorni.

In concomitanza con la consegna del premio, grazie a una consolidata collaborazione con la Biblioteca Bertoliana, l’Associazione sostiene e finanzia il restauro del volume di Ottavio Bruto Revese, architetto vicentino attivo nei primi anni del XVII secolo.

L’attenzione e l’amore verso la città di Vicenza e al suo patrimonio artistico e storico sono una nostra priorità”



La terza edizione del Premio Domenico Cariolato verrà presentata in Conferenza Stampa presso la Sala degli Stucchi a Palazzo Trissino martedì 18 giugno 2024 alle ore 11.



Componenti della giuria: Patrizia Rossini (Presidente dell’Associazione Domenico Cariolato), Gian Marco Mancassola (Direttore di TVA Vicenza), Eugenio Marzotto (Capo Servizio della Sezione Sport de “Il Giornale di Vicenza”), Grazia Ghisin (già vice Presidente della Camera di Commercio) e Luigi Cariolato (discendente del famoso garibaldino e vice Presidente dell’Associazione).





Contatto:

Ufficio Stampa Associazione Domenico Cariolato

?ufficiostampa@domenicocariolato.it





associazionedomenicocariolato@gmail.com