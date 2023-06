Terrestri d’estate: Arminio, Calvino, Laquidara, 6 appuntamenti con il teatro contemporaneo

Torna Terrestri d'estate, un ricco calendario di appuntamenti tra teatro e performance itineranti. Sei le serate terrestri che portano al Giardino del Teatro Astra i nomi di spicco del panorama culturale e teatrale italiano.

Tindaro Granata e le poesie di Franco Arminio saranno protagonisti di Poetica mercoledì 21 giugno in una mappa “umanografica” dei paesi italiani. Un itinerario alla scoperta di luoghi che conservano la memoria della gente che li ha abitati: la scrittura di Tindaro Granata a servizio della poesia del paesologo Franco Arminio sperimenta un modo originale di far dialogare poesia e drammaturgia teatrale, a volte includendo l’una all’altra, a volte rimanendo separate per unirsi solo attraverso lo spazio vuoto.

Sul palco del giardino dell’Astra giovedì 29 giugno arriva #POURPARLER di e con Annagaia Marchioro, spettacolo che si ispira alla stand-up americana. “A me le parole hanno sempre affascinato in modo quasi erotico. Per il loro significato ed a volte, lo ammetto solo per il suono”, spiega l’artista di origine padovana. Uno spettacolo teatrale dedicato al potere delle parole. In scena un microfono, l’attrice e una serie di contributi video, interviste con personaggi esilaranti e folli. Un viaggio alla scoperta delle parole, che possono essere finestre oppure muri.

Trucioli mercoledì 5 luglio vede in scena la compagnia toscana Gli Omini. Scarti, frammenti sparsi, pezzetti leggeri, minuscole scene di minuscoli personaggi, per ricostruire un’Italietta in miniatura, tutta abitata dai più piccoli. Una valanga di voci, storie, caratteri in uno spazio che è una casa, una strada, un’intera città. Luca Zacchini e Francesco Rotelli con la drammaturgia di Giulia Zacchini tornano a Vicenza con lo spettacolo coprodotto dal Teatro Metastasio di Prato.

Dopo dieci anni di lontananza, due artisti di un collettivo di teatro contemporaneo, si incontrano per realizzare un progetto commissionato da uno dei gruppi di scienziati più autorevoli del dibattito mondiale sull’inquinamento da microplastiche nell’ambiente. Monday, in scena giovedì 13 luglio, è lo spettacolo ideato e realizzato da Dynamis con la collaborazione di un team di ricercatori dell’Enea nell’ambito del progetto LIFE Blue Lakes che è cofinanziato dal Programma LIFE della Commissione Europea.

In D'amore, di viaggio, di libertà Lorenzo Maragoni e Patrizia Laquidara, giovedì 20 luglio, condivideranno l’amore per la poesia, la voce, le parole che si fanno musica e ritmo. Insieme, si racconteranno e daranno vita a un dialogo poetico-cantato tra storie di vita, viaggio, infanzia, sogni, bagagli pieni di memorie e speranze, e dell’infinita ricerca di sé stessi. Parole, canzoni e poesie si mescoleranno ai chilometri macinati durante i percorsi di due artisti che fanno del viaggiare, interiore e attraverso le strade d’Italia, la loro condizione di vita.

Giovedì 27 luglio Italo Calvino. Dialogo ludico sulla liberazione chiude le serate terrestri. Il lavoro del collettivo di produzione artistica Ateliersi narra di un bambino dei nostri giorni che si mette in relazione con le visioni, i pensieri e le azioni di Pin, il ragazzino monello e vagabondo protagonista de Il sentiero dei nidi di ragno, il primo romanzo del celebre scrittore, ambientato durante la Resistenza tra i partigiani delle montagne liguri. Un’idea nata dall’intuizione anti-retorica di Calvino, il cui romanzo viene elaborato in modo da poter entrare in dialogo con il giovane protagonista, che si trova a mettersi in gioco in prima persona conducendo una vera e propria “partita letteraria” con gli spettatori.

Il 23 giugno (ore 18) appuntamento con l’inaugurazione di /e.mò.ti.con/, la mostra internazionale d'illustrazione per l’infanzia, giunta alla quinta edizione, che quest’anno diventa l’Atlante dei Desideri: un invito a riflettere sui temi del sogno, del desiderio e dell’utopia con il fine di esplorare le possibilità che offre l’immaginazione applicata alla forma illustrata. L’esposizione allestita negli spazi esterni della sede della Biblioteca Civica Bertoliana, a Palazzo Cordellina, ospita 30 illustrazioni, scelte fra le centinaia partecipanti al concorso, e sarà visitabile fino al 29 luglio.

In arrivo per le famiglie curiose anche spettacoli, attività creative e campus teatrali per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni nel giardino del Teatro Astra.

Mercoledì 19 luglio a Valdagno con A filo d'acqua, l’evento con Carlo Presotto e Paola Rossi realizzato nell’ambito del progetto europeo SMART – Small Museums Alliance Representing Territories;

Giovedì 20 luglio ad Asiago con Sui passi di Mario, l’omaggio a Mario Rigoni Stern con la voce di Daniele Zovi; sabato 22 luglio e domenica 10 settembre con La porta d’acqua, in packraft sul fiume Retrone a Vicenza in collaborazione con RiverLand asd; domenica 3 settembre con la prima nazionale di Il segreto del sentiero. Il percorso dell’istrice a Colceresa, in coproduzione con Operaestate Festival, la terza tappa di un percorso di teatro partecipato che ha messo in scena finora due racconti creati a partire dalle narrazioni degli abitanti delle comunità delle frazioni di Colceresa, Molvena e Mason.





A Valdagno, infine, la rassegna propone il concerto di Dadà, un evento inserito nel programma di Femminile singolare 2023.

L’inizio degli spettacoli al Giardino del Teatro Astra è alle 21.30.

