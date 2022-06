Terrestri d’estate: 4 appuntamenti per le famiglie e 10 spettacoli multisensoriali

Il Festival Terrestri d’Estate - Viaggio per spettatori curiosi parte il 19 giugno con l’inaugurazione con la mostra internazionale d'illustrazione per l’infanzia, giunta alla quarta edizione, che quest’anno mette al centro la tematica ambientale. L’esposizione allestita negli spazi esterni della sede della Biblioteca Civica Bertoliana, a Palazzo Cordellina, si compone di 20 illustrazioni, scelte fra le centinaia partecipanti al concorso, ed è visitabile fino al 17 luglio.

In arrivo per le famiglie curiose spettacoli, attività creative e campus teatrali per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni nel giardino del Teatro Astra: sabato 25 giugno alle 19, appuntamento con Il pifferaio di Hamelin, il silent play® di e con Matteo Balbo e Valentina Dal Mas, attori de La Piccionaia. Agenzia Gulliver - Tutti i viaggi che mi passan per la testa, con Marta Mungo e Innocenzo Capriuoli, e Sbum! Yes We cake sono i due spettacoli di Marta e Diego Dalla Via in scena rispettivamente sabato 2 e venerdì 15 luglio alle 21: il primo, una coproduzione La Piccionaia/Teatro del Buratto, propone un’atmosfera da inizio Novecento, con un banditore e una soubrette che mostrano “mirabilie”, vendono biglietti per luoghi e tempi fantastici e propongo rotte nuove per nuove utopie grazie alla loro fantascientifica agenzia dal nome Gulliver; il secondo è uno spettacolo fanta-demografico, una storia dove dati di realtà e fantasie sul futuro si incrociano per una riflessione sulla democrazia che permetta ai cittadini di domani di immaginare alternative al presente, dove la collaborazione fa la differenza.

La tematica ambientale, legata soprattutto all’elemento paesaggio, si declina anche nei silent play® di domenica 10 luglio La porta d’acqua, in packraft sul fiume Retrone, domenica 4 settembre Il cammino dei racconti, lungo il Sentiero dello Scoiattolo a Colceresa, sabato 10 e domenica 11 settembre Silent war, lungo i Sentieri della grande Guerra i Colli Alti sul Monte Grappa, e nel silent walk Voci dal bosco urbano, nella campagna vicentina di Carpaneda, domenica 3 settembre.

Sei le serate terrestri che portano i nomi di spicco del teatro contemporaneo a Vicenza. Filippo Nigro è il protagonista di Every Brilliant Thing martedì 28 giugno, basato sul testo del drammaturgo pluripremiato Duncan Macmillan, con l’impianto scenico e la regia di Fabrizio Arcuri. Una vita documentata da appunti presi al volo su pagine di libri, scontrini e sottobicchieri del pub, che va a comporre una lista di momenti speciali, illuminazioni, piccole manie, emozioni fugaci, incontri e attimi indimenticabili che si allunga con il tempo, dall’infanzia all’adolescenza, alla vita adulta fino ad arrivare a ben un milione di valide ragioni per amare la vita.

Gli altri è il reportage teatrale, anche performance video-acustica, con Nicola Borghesi e la produzione di Kepler-452 in scena mercoledì 13 luglio. Un’indagine sui “nuovissimi mostri”, ovvero coloro che, nascondendosi dietro lo schermo di un computer, deridono e insultano, fomentano l’odio sul web. Dopo l’acclamato Giardino dei Ciliegi, il fondatore e direttore artistico della compagnia nata a Bologna torna all'Astra per una nuova tappa del suo percorso di inchiesta sociale realizzata attraverso il teatro.

Martedì 19 luglio Tommaso Banfi è il protagonista di Cattivo, spettacolo con la regia di Giuliana Musso, tratto dal romanzo di Maurizio Torchio. La regista di origine vicentina, una delle maggiori esponenti del teatro d'indagine, incontra il testo Cattivi (ed. Einaudi, 2015) e sceglie, per dare voce al protagonista di questa storia, l’attore, doppiatore pubblicitario e speaker. Il protagonista della storia è un detenuto condannato all’ergastolo e “dimenticato” nella cella di isolamento. Una scrittura tesa e sospesa, una voce che ascolta mentre dice, che, a volte, abdica senza resistenza al silenzio e che diventa gesto, sospiro, sguardo.

Un monologo di stand up comedy, una comicità dissacrante che abbatte il muro della retorica. Il capitolo uno di Stupida Show! di Carrozzeria Orfeo con Beatrice Schiros, dal titolo Cattivi Pensieri, mercoledì 27 luglio si costruisce anche intorno a una domanda fondamentale: quali temi ha il compito di indagare la comicità oggi? E quali sono gli aspetti più scomodi del nostro presente che vale davvero la pena raccontare, in grado di offrirci una nuova e diversa chiave di lettura sulla realtà? Nei panni dell’antieroina per eccellenza, la protagonista svela i vizi, i lati oscuri e la follia di chi nella vita ha sempre inciampato malamente, di chi è stufa di sopportare e ha voglia di dircene quattro.

Lo spettacolo di poesia performativa Stand up poetry di e con Lorenzo Maragoni infine, chiude la rassegna serale del Festival. Il poeta e performer, campione italiano di poetry slam 2021-22 e neo-vincitore della XVI edizione della Coupe du Monde du Poetry Slam 2022 (la Coppa del mondo di Poesia performativa al Cirque Electrique di Parigi), propone cinquanta minuti di testi originali fatti al 90 per cento di poesia performativa e al 10 per cento di tracce di stand up comedy, cercando un equilibrio tra le due. Attraverso il racconto della vita quotidiana, in pezzi brevi a metà tra il teatro e una specie di concerto senza musica, l’artista padovano si confronta con i temi classici della poesia: l'amore, l'identità, la sensazione costante che la vita sia sempre sul punto di iniziare e basterebbe fare qualcosa per iniziare a vivere davvero.

L’inizio degli spettacoli al Giardino del Teatro Astra è alle 21.30.

Biglietti in vendita

Per gli spettacoli Every brilliant thing, Gli altri, Cattivo, Stupida show, Stand up poetry al costo di 12 euro per l’intero, 7 euro per il ridotto (Vicenza UniversityCard, Under 26, 18 app).

Card 3 ingressi al costo di 30 euro per l’intero, 15 euro per il ridotto (Vicenza UniversityCard, Under 26, 18 app).

Per gli spettacoli Il pifferaio di Hamelin, Sbum! Yes we cake, Agenzia Gulliver, Jitney al costo di 5 euro.

Silent play® La porta d’acqua al costo di 25 euro per l’intero, 20 euro per il ridotto (under 14); Silent war al costo di 7 euro; Il cammino dei racconti al costo di 10 euro.

Tutti gli altri eventi sono a ingresso libero e gratuito.