Terre Graffiate: Monte Grappa Jazz Festival ed escursioni musicali

Similmente al primo week end, si comincia il 29 luglio con un’escursione in partenza alle ore 9 in compagnia della guida ambientale escursionistica (nonché scrittore e attore) Roberto “Popi” Frison, che passerà tra racconti storici e naturalistici in un percorso presso il Colle Averto e il Col Campeggia (nel comune di Romano d’Ezzelino), tra cisterne, fortificazioni e trincee recentemente restaurate. Durante la passeggiata, il pubblico potrà sostare per l’ascolto di Eleonora De Poi (violino) e Federico Covre (violoncello), in un programma al contempo classico e crossover incentrato sulla danza.



Il 30 luglio è la volta della seconda giornata del Monte Grappa Jazz Festival, che prevede concerti di jazz band locali e italiane presso varie malghe e locali del Massiccio. Questa seconda giornata si concentra sul versante vicentino del Monte Grappa (comuni di Solagna e Valbrenta). Ad aprire, il Rifugio Alpe Madre alle ore 11 (Marco Centasso Quartet), a seguire l’Albergo Ristorante San Giovanni alle ore 14.30 (Valentina Fin Quintet) e, in chiusura, la Trattoria Locanda Al Lepre alle ore 18 (Brew 4tet). Durante la giornata, sarà possibile per il pubblico l’assaggio di prodotti gastronomici presso lo stand della biglietteria.

Monte Grappa Jazz Festival domenica 30 luglio - Programma

Il secondo appuntamento del Monte Grappa Jazz Festival 2023 porterà il pubblico a scoprire Lepre e i Colli Alti, attraverso un semplice anello a piedi. Lasciata la macchina in località Lepre, dopo un breve tratto su strada asfaltata, ci si incamminerà lungo una semplice mulattiera che, in poco meno di un'ora, raggiungerà il Rifugio Alpe Madre, sede del primo concerto della giornata (ore 11:00), dove si esibirà il Marco Centasso Quartet. Il secondo concerto vedrà esibirsi il Valentina Fin Quintet presso il Ristorante Albergo San Giovanni alle ore 14:30, distante a piedi meno di mezz'ora a piedi dal Rifugio Alpe Madre. Il pubblico avrà pertanto la possibilità di pranzare con calma presso uno dei due ristoratori e godersi le ottime proposte culinarie del Massiccio. Finito il secondo concerto, una tranquilla discesa su strada sterrata e in parte asfaltata, riporterà il pubblico a Lepre, in circa un'ora di camminata, dove potrà assistere al terzo e ultimo concerto della giornata, presso la Locanda Al Lepre, dove alle ore 18:00 si esibirà Brew 4tet. Consigliamo di godersi il fresco delle serate in Grappa cenando presso Locanda al Lepre.

Marco Centasso Quartet

Ore 11:00 - Rifugio Alpe Madre

Il contrabbassista veneziano Marco Centasso presenta con il suo quartetto il suo disco d’esordio, Hidden Rooms. Si tratta di composizioni originali che rivelano appunto stanze nascoste, contenuti latenti e inconsci del percorso del musicista e le numerose influenze che ispirano il suo processo compositivo: cinema, fotografia, filosofia, psicanalisi e autori come Oliver Sacks, Donna Haraway, James Bridle. Ogni suo brano si fa quindi segno di uno stile inconfondibile e portatore di messaggi, riflessioni e quesiti che interrogano l’arte, la musica e la vita.

Alberto Collodel, clarinetto basso

Giovanni Mancuso, tastiera

Marco Centasso, contrabbasso e basso elettrico

Raul Catalano, batteria

Valentina Fin Quintet

Ore 14:30 - Ristorante San Giovanni

A chi esita è un progetto della vocalist Valentina Fin e il suo quintetto. Il repertorio è composto prettamente da composizioni della cantante con testi originali ispirati anche a poesie della letteratura internazionale. La sperimentazione vuole essere una caratteristica del progetto, sia in termini di improvvisazione che di sperimentazione sonora, grazie all’utilizzo di strumenti come la campana tibetana, pur mantenendo una forte componente acustica. Al centro vi è un tipo di ricerca artistica e musicale intima e profonda, esigenza che diviene urgente in un contesto così frenetico come quello attuale.

Valentina Fin, voce

Manuel Caliumi, sax

Luca Zennaro, chitarra

Marco Centasso, contrabbasso

Marco Soldà, batteria

Ore 18:00 - Trattoria Locanda Al Lepre

I Brew 4et, nati nel 2016, creano una miscela sonora in cui tradizione e contemporaneità si fondono vividamente, abbracciando un ampio spettro di cultura musicale che non smette mai di relazionarsi con l’essenza e la natura del suono stesso. Sono composizioni inedite e strutturate, ma al contempo costantemente riarrangiate attraverso il linguaggio impressionista dell’improvvisazione estemporanea, soprattutto durante gli assoli dei musicisti che compongono il quartetto.

Giuseppe Giroffi, sassofono

Gianluca Manfredonia, vibrafono

Luca Varavallo, contrabbasso

Alessandro Perrone, batteria

Biglietto per la giornata: 15€, che comprende:

accesso a tutti e tre i concerti della giornata (ore 11:00, 14:30 e 18:00

assaggi di prodotti gastronomici presso lo stand della biglietteria

Biglietto singolo concerto: 8€

Gratis sotto i 12 anni.

Biglietti acquistabili direttamente il giorno del concerto. Prenotazione consigliata scrivendo a prenotazioni@terregraffiate.it o via WhatsApp al numero 375 5165338

