Terre Graffiate, festival nel Monte Grappa

Prosegue la collaborazione tra Operaestate e l’Associazione Culturale Terre Graffiate con altri tre appuntamenti musicali ambientati nello suggestivo scenario del Monte Grappa, dal 29 al 31 luglio, in Villa Negri a Romano d’Ezzelino, ma anche e soprattutto in location raggiungibili a piedi in pochi minuti su mulattiere e strade sterrate, per ascoltare la grande classica e il jazz con ensemble che uniscono giovani talenti e affermati musicisti della scena musicale italiana.

Terre Graffiate propone una serata “al chiaro di luna”, venerdì 29 luglio alle 21.00, presso la suggestiva Villa Negri di Romano d’Ezzelino con un programma altrettanto affascinante, eseguito dal duo Riccardo Patrone al violino, e Alessandro Zilioli al pianoforte.

Il programma prevede infatti tre capolavori del genere della sonata per violino e pianoforte, seguendo un criterio cronologico e toccando i diversi stili di volta in volta classico, romantico e moderno: anche se i due esempi di Ravel ed Elgar ci ricordano che non per forza l’equazione ’800/romantico e ’900/moderno sia sempre valida, bensì che tanto nella storia della musica si giochi tra sguardi in avanti e sguardi retrospettivi. Completa il concerto la Sonata n. 5 in fa maggiore op. 24 La primavera di Ludwig van Beethoven.

Sabato 30 luglio alle 9 partenza per un’escursione musicale che accompagna il pubblico alla scoperta del versante Trevigiano del Massiccio del Grappa. Un percorso tra storia e natura, per conoscere gli eventi che qui si sono svolti ma anche assaporarne profumi e colori. Il concerto previsto durante l’escursione è eseguito da una formazione che è altrettanto una novità per Terre Graffiate: un duo di giovani allievi sassofonisti provenienti dal Conservatorio di Venezia, Martino Luxich e Samuele Molinari, che propongono un’esperienza d’ascolto unica e irripetibile. Partendo dai classici Bach e Telemann, passando per brani del compositore romantico Singelée (fra i primi a comporre per sassofono, anche grazie alla sua amicizia con Adolphe Sax, l'inventore del sassofono), fino ai contemporanei Victor Morosco e Michael Lösch, pianista e organista jazz e arrangiatore anche dei brani dalla musica tradizionale Klezmer. L’escursione, condotta dalla guida naturalistica Jacopo Longo, sarà uno spettacolare percorso tra storia e natura, per conoscere gli eventi storici e ammirare paesaggi incontaminati.

Domenica 31 luglio dalle 11 torna Terre Graffiate Jazz, con tre gruppi in altrettante malghe del Grappa. Partenza alle 11 all’Agriturismo Da Baldino, con il trio capitanato dal chitarrista Leonardo Franceschini e il suo progetto Flora, un omaggio alla natura in sei composizioni jazz originali, composte e arrangiate dallo stesso chitarrista e dedicate a piante e fiori.

A seguire, alle 14.30, in Rifugio Alpe Madre, il Trio Pierantoni-Cassanelli- Pagliaccia che impiega strategie accattivanti e percorre strade alternative con risultati sorprendenti. I tre eseguono infatti sia pezzi originali che standard scelti in onore del centesimo anniversario della nascita del bassista e compositore Charles Mingus, muovendosi tra tradizione e sperimentazione con facilità.

In chiusura, presso la Locanda Al Lepre, raggiungibile in circa 50 minuti di discesa su sentiero segnato, alle ore 18 in scena la band guidata da Christian Pabst, pianista di origini tedesche ma italiano di adozione, con l’album Balbec che – nella sua rievocazione dell’omonima città immaginaria creata da Marcel Proust – sembra tingersi di richiami autobiografici, collegati al recente trasferimento di Pabst a Perugia in piena pandemia.

Un programma ricco di musica e natura per scoprire in modo inedito la Storia e riscoprire i paesaggi più o meno famigliari.

Alcuni eventi sono a prenotazione obbligatoria al numero 375 5165338 e via mail a prenotazioni@terregraffiate.it

Info: Biglietteria Operaestate, 0424524214 -