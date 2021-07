Tenco come non si è mai sentito con la voce di Ginevra Di Marco

L'amore per Luigi Tenco e l'elegante voce di Ginevra Di Marco: da questo incontro nasce Quello che conta. È il progetto artistico che martedì 6 luglio (alle 21), negli spazi antistanti alla chiesa di San Giovanni Battista di Arzignano, segna una tappa della rassegna itinerante Postounico, il Festival della musica nei luoghi dell'arte.

IL CONCERTO. In un'atmosfera retrò che riporta agli anni Sessanta, canzoni immortali dalle splendide melodie e con partiture originali arrangiate per archi rivivono grazie alla raffinatezza dell’interpretazione della cantante fiorentina e alla sensibilità dei musicisti che la accompagnano sul palcoscenico. Francesco Magnelli è pianista, compositore e arrangiatore; Andrea Salvadori è artista trasversale, eclettico e di rara sensibilità, capace di spaziare dalle scene musicali a quelle del teatro.

«Luigi Tenco è dentro di noi, da sempre. Inserito e cantato anche nei dischi degli ultimi anni, è stato un grande punto di riferimento», afferma l’esploratrice della musica, la cui esperienza artistica guidata dall'istinto spazia dalle sonorità trasversali e ricercate dei CSI, di cui era una delle anime, fino alle ricerche sulla world music e su alcuni dei nomi del cantautorato italiano. Tra cui Tenco, appunto, come non si è mai sentito.

L'intento non è “ricantare” Tenco, ma rileggerne la musica con gli occhi dell'oggi e della sua storia artistica. In Quello che conta Di Marco veste le canzoni di Tenco con un nuovo abito musicale: un delicato equilibrio che non tradisce lo spirito originale, ma lo rinnova, permettendo all’essenza più profonda di affiorare ed esprimersi in maniera completa in occasione delle esibizioni dal vivo.

In caso di maltempo il concerto si terrà nel Teatro Mattarello di Arzignano.

IL LUOGO. Capolavoro di Giovanni Michelucci, la chiesa dedicata a San Giovanni Battista del quartiere Villaggio Giardino venne inaugurata nel 1970. L’originalissima struttura in calcestruzzo armato a vista, il tetto aguzzo rivestito di rame e le quattro facciate con gli spazi antistanti furono pensate come una piazza di paese che diventa ora il palcoscenico d’arte di Postounico.

LA RASSEGNA. Ideato nel 2016 dal Comune di Lonigo con il suo Teatro Comunale e la direzione artistica di Alessandro Anderloni, Postounico è un viaggio musicale itinerante a tappe che si snoda quest'anno nei territori di Lonigo, Alonte, Arzignano, Cologna Veneta, San Bonifacio, Sarego, Val Liona e Villaga grazie alla collaborazione delle Amministrazioni comunali coinvolte. Il Festival è patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Vicenza e Provincia di Verona. Sponsor sono Rino Mastrotto Group, Fabbrica Italiana Sintetici, Autovega, La Barchessa di Villa Pisani, Trixie.

INFO. Ingresso: € 10. Biglietteria del Teatro Comunale di Lonigo (Piazza Matteotti, 1 – Lonigo) fino al 7 agosto e dal 23 al 30 agosto nei giorni lunedì e sabato dalle 9 alle 13. Prenotazioni on line a festival@postounico.it fornendo nome e cognome di ciascun partecipante. Per ulteriori informazioni: 0444.720241 (nei giorni feriali dalle 9 alle 13) e festival@postounico.it.