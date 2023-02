Tedxnoventavicentina: “Fare luce”

Immaginate di essere prigionieri fin dalla nascita, incatenati in una caverna profonda e scura, e di non conoscere nulla del mondo ma solo ombre, proiezioni di ciò che è reale. Improvvisamente venite liberati, dal buio alla luce il passo è breve: all’inizio i raggi del sole vi accecano, la vista è fiaccata da anni di oscurità ma con il tempo riuscirete a guardare le cose per quello che sono, anzi sareste in grado persino di osservare direttamente il sole, la fonte di ogni cosa, chi ha prodotto le stagioni e gli anni e governa tutte le cose del mondo visibile, ne è la causa.

Fuor dall’allegoria di Platone la luce rappresenta il sapere, l’unica speranza che abbiamo per un futuro consapevole e libero da pregiudizi. Anche noi vogliamo contribuire ad illuminare le menti in un percorso che idealmente collega l’esperienza del più grande tra i filosofi greci ai moderni pensatori, anche quelli della porta accanto, che però sono in grado di mostrarci la via per uscire dalla “caverna”, dal torpore dell’ignoranza.

La prima edizione di TEDxNoventaVicentina il 17/02/2023 si pone dunque un grande obiettivo: come nello stile di un evento TED, punteremo ad alzare lo sguardo per affrontare grandi temi e superare la barriera dell’ignoranza, rischiarando il buio per “Fare Luce” grazie alla conoscenza.



Maggiori informazioni su tutti gli speakers: www.tedxnoventavicentina.com