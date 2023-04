Teatro: "Resta un po' con me" al Patronato Leone XIII

Monologo Teatrale: - “Resta un po’ con me” di e con Francesco Casella, Compagnia Teatrale ARCA

In scena al Teatro del Patronato Leone XIII martedì 4 aprile 2023 ore 20.30

Breve Sinossi:

Un uomo, dopo 20 anni di matrimonio, viene cacciato di casa dalla moglie, e si ritrova con Le Solite Domande Senza Risposta:

- “ Perché? ”

- “ Dove sei Dio? ”

- “ Perché non fai nulla? ”

Una mattina, al lavoro, Nuove Domande si insinuano nella sua mente, ma Quella sarà una giornata davvero particolare, dove conoscerà la sua storia e, affiancato da un “amico” speciale, scoprirà una diversa chiave di lettura della situazione che sta vivendo: - Tutto può trasformarsi, anche le circostanze più difficili. E tutto può non essere così come sembra...

- “ Resta un po’ con me ” è uno spettacolo teatrale, ma è anche UN PERCORSO che fa riflettere sul senso della vita e sul potere dell’amore incondizionato, con uno sguardo ad alcuni perché che riempiono la nostra vita.

- L’ALLESTIMENTO SCENICO, che rappresenta un cantiere spoglio e disordinato, valorizza l’interpretazione, focalizzando l’attenzione dello spettatore sulle emozioni trasmesse e sul simbolismo delle azioni.

- Lo spettacolo È RIVOLTO A un pubblico di persone alla ricerca della gioia, appartenente a qualsiasi fascia di età.

Luogo di Svolgimento: Teatro del Patronato Leone XIII – Contrà Vittorio Veneto, 1 – Vicenza – ore 20,30 –

Ingresso: Entrata Libera

Organizzatore: Evento promosso dal Patronato Leone XIII in collaborazione con la Compagnia Teatrale ARCA Ass. Cult. Teatrale APS

Contatti:

Patronato Leone XIII – Tel. 0444 32 44 44

ARCA Ass. Cult. Teatrale APS – Tel. 335 422 732