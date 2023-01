Il meraviglioso Teatro Olimpico di Vicenza - Visita guidata completa

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Ultimo tra i progetti di Andrea Palladio, ma desiderato da molti anni, il teatro olimpico è frutto del suo ingegno, unito alla maestria del suo allievo Vincenzo Scamozzi e soprattutto ai committenti che vogliono creare qualcosa di nuovissimo in una struttura precedente. Sosteremo in vari spazi del teatro per poter parlare della sua architettura, decorazione ed incredibile storia.

DOMENICA DALLE ORE 15:00

Il meraviglioso Teatro Olimpico di Vicenza - La Visita Guidata Completa

Teatro Olimpico di Vicenza

Biglietti

arteemusei.com/it/itinerario.php

? Calendario date 2022/2023

DOMENICA 05/02/23 - ORE 15.00

DOMENICA 19/02/23 - ORE 15.00

DOMENICA 05/03/23 - ORE 15.00

DOMENICA 19/03/23 - ORE 14.30

DOMENICA 02/04/23 - ORE 14.30

DOMENICA 16/04/23 - ORE 14.30

DOMENICA 30/04/23 - ORE 14.30

DOMENICA 07/05/23 - ORE 14.30

DOMENICA 14/05/23 - ORE 15.00

DOMENICA 28/05/23 - ORE 15.00

DOMENICA 11/06/23 - ORE 15.00

DOMENICA 25/06/23 - ORE 15.00

? Prezzi Promo: 22€ a persona - 12€ under 12

? LINK DOVE PRENOTARE:

https://arteemusei.com/it/itinerario.php?idPic=1...

? Durata Visita: 75 Minuti

? Luogo di ritrovo: davanti alla biglietteria del teatro, Piazza Giacomo Matteotti 11

www.arteemusei.com