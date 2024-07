Teatro in Malga: programma 2024, spettacolo e cena

TEATRO IN MALGA è un'esperienza che unisce cultura, turismo ed enogastronomia, situata nell'incantevole cornice montana del Comune di Caltrano. Questo evento particolare, ideato da Zelda Teatro con il sostegno dell’Operaestate Festival Veneto, propone un'immersione nelle parole di grandi autori della letteratura contemporanea, come Mario Rigoni Stern ed Emilio Lussu. Le performance creano un'atmosfera suggestiva che si fonde con la quotidianità di chi vive la montagna.

Sabato 13 luglio a Malga Serona, TEATRO IN MALGA 2024 si apre con una passeggiata coreografica intitolata "Silent Love" e lo spettacolo "Un anno sull'Altipiano" di Emilio Lussu. La giornata inizia alle 16:30 con la camminata coreografica a cura di Base 9, con la partecipazione di Vittoria Caneva, Giovanna Garzotto e Isabel Paladin. "Silent Love" è un percorso in cui i partecipanti, guidati dalle artiste, esplorano nuovi attributi e potenzialità dei luoghi noti attraverso indicazioni silenziose e condivise. La serata continua con il reading di "Un anno sull'Altipiano", interpretato da Filippo Tognazzo con musiche dal vivo di Luca Francioso. Questo capolavoro di Emilio Lussu, ridotto e curato da Tognazzo, racconta la crudezza della Prima Guerra Mondiale con un tono diretto e spesso ironico, offrendo una potente critica alla guerra. Prenotando ci si può fermare per aperitivo o cena. Menù: cena di malga con tagliere misto di affettati e formaggi, orzotto all’aglio orsino, panna cotta al fieno con sciroppo di tarassaco. Costi:

cena 25 euro, bevande escluse; passeggiata e spettacolo 5 + 5 euro, il biglietto dello spettacolo è gratuito per gli under 18 e per gli over 65, info e prenotazioni: mob. 340 787 1186 (solo chiamate, no WhatApp).

Sabato 20 luglio a Malga Paù, il secondo appuntamento di TEATRO IN MALGA 2024 si svolge dalle 16:30 alle 22:00, prevedendo una passeggiata coreografica intitolata "Harvest" e lo spettacolo "Stagioni" di Mario Rigoni Stern. "Harvest", curata da Base 9 e con la partecipazione di Beatrice Bresolin, Federica Dalla Pozza ed Elena Sgarbossa, raccoglie stimoli percettivi e di movimento lungo il percorso, esplorando la connessione tra corpo e ambiente. La passeggiata si conclude con una performance che rielabora i movimenti raccolti dal gruppo. La serata prosegue con il reading di "Stagioni", interpretato da Filippo Tognazzo con musiche dal vivo di Nereo Fiori. Pubblicato nel 2006, "Stagioni" è un viaggio attraverso la vita di Mario Rigoni Stern, rievocando grandi eventi storici e vicende personali, sempre legate al rispetto per la natura e il suo equilibrio. Prenotando ci si può fermare per aperitivo o cena. Costi: aperitivo di malga 25 euro, passeggiata e spettacolo 5 + 5 euro, il biglietto dello spettacolo è gratuito per gli under 18 e per gli over 65, info e prenotazioni:, mob. 324 667 8985 (chiamate e WhatsApp)