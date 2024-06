Teatro in collina, spettacoli gratuiti

Nel mese di Giugno 2024 presso i Comuni di Colceresa, Pianezze e Breganze si terrà Teatro in collina. Rassegna di spettacoli teatrali e musicali. Spettacoli ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, inizio ore 21.

Programma

Venerdì 14 Giugno ore 21:00 presso l'Anfiteatro di Pianezze La Compagnia El Porteo di Padova metterà in scena El zenero de mio zenero, commedia brillante di Stelio Vianello, regia di Dino Macioce.

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo presso il Centro Polifunzionale in via Roma 2/C.

Spettacolo realizzato con il contributo della Provincia di Vicenza.

Domenica 16 Giugno ore 21:00 presso la Tensostruttura nel Piazzale della Chiesa a Colceresa (loc. Mason Vicentino) La Compagnia Teatroinsieme APS di Zugliano si esibirà in Il Ladro, commedia brillante di Angelo Rojo Mirisciotti, regia di Gabriella Loss.

Venerdì 21 Giugno ore 21:00 presso l'Anfiteatro di Pianezze La Compagnia Arca Act di Vicenza si esibirà in Doman se catemo qua, commedia brillante, testo e regia di Bruna Cunico. In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo presso il Centro Polifunzionale in via Roma 2/C.

Sabato 22 Giugno ore 21:00 presso la Tensostruttura nel Piazzale della Chiesa a Colceresa (loc. Mason Vicentino) La Compagnia APS Amici del Teatro Remondini di Bassano del Grappa metterà in scena La tera fabbricabile, commedia brillante dialettale di Daniela Cunial, regia di Daniele Cunial.

Domenica 23 Giugno ore 21:00 presso il Parco Villa Laverda a Breganze La Compagnia Gli alunni, polpetta e frollino di Treviso si esibirà in Il gatto senza stivali, spettacolo teatrale per bambini e famiglie. Ingresso ad offerta libera. Con Tullia Dalle Carbonare e Simone Babetto, regia di Sergio Manfio.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala Polifunzionale.

Giovedì 27 Giugno ore 21:00 presso la Piastra polivalente degli Alpini a Colceresa (località Molvena) La Compagnia teatrale Gruppo Panta Rei di Mussolente metterà in scena Furiosamente Orlando, commedia dell'arte di Marco Mattiazzo.

Venerdì 28 Giugno ore 21:00 presso l'Anfiteatro di Pianezze La Compagnia I Bottegai si Cadoneghe si esibirà in 7 donne e un mistero, commedia comica de I Bottegai, regia di Cataldo Todaro.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala Polifunzionale.

Sabato 29 Giugno ore 21:00 presso il Parco Villa Laverda a Breganze La Compagnia Teatrale Teatris APS di Marostica si esibirà in Il burbero benefico, commedia di Carlo Goldoni, regia di Maurizio Panici.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala Polifunzionale.