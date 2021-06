Teatro in casa” 2021: 35 spettacoli in 16 Comuni

Anche l’edizione del 2021 sarà speciale: non più case, giardini e còrti private, ma luoghi pubblici. Cambiano gli ambienti, ma non cambia lo spirito del Teatro in casa: teatro che diventa incontro, all’insegna di un’ospitalità.

Teatro in casa quest'anno coinvolge 16 Comuni della Provincia di Vicenza, con 35 appuntamenti gratuiti da fine giugno a settembre.

La rassegna prende il via sabato da Torrebelvicino, e si concluderà il 16 settembre 2021 a Dueville, dopo due mesi di spettacoli gratuiti in tutti i Comuni aderenti, che quest'anno sono Caltrano, Carrè, Dueville, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Torrebelvicino, Valdagno, Velo d'Astico, Valli del Pasubio, Zané e Zugliano.

Come è stato nel 2020, anche l’edizione 2021 sarà speciale: nel rispetto delle norme di contenimento della pandemia da Covid-19, gli spettacoli animeranno non più case, giardini e corti private, ma luoghi pubblici. Cambiano gli ambienti, ma non cambia lo spirito del “Teatro in casa”: teatro che diventa incontro, all’insegna di un’ospitalità che anche quest’anno si fa “Comune”.

Programma

giu 30, 2021 20:45 - Santorso, Gli Sporcelli

lug 6, 2021 20:45 - Zugliano, Arbeit

lug 7, 2021 20:45 - Santorso, Di semi, animali e compagnia bella

lug 10, 2021 20:30 - Carrè, “Ama e ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente"

lug 13, 2021 20:45 - S. Vito di Leguzzano, Da dove guardi il mondo

lug 15, 2021 20:30 - Velo d'Astico, Sillabario Veneto

lug 16, 2021 20:45 - Sarcedo, L'uomo che piantava gli alberi

lug 16, 2021 20:45 - Zanè, Il diario di Adamo ed Eva

lug 22, 2021 20:30 - Lugo di Vicenza, Olè

lug 23, 2021 20:30 - Torrebelvicino, Storie di Orchi Lupi e Streghe. Paurosi quanto divertenti

lug 25, 2021 18:00 - Valdagno, Cappuccetto Rosso Brothers

lug 27, 2021 20:45 - S. Vito di Leguzzano, Dante, piccoli inferni quotidiani

lug 29, 2021 20:30 - Velo d'Astico, Panoramix. Punti di osservazione sul presente

lug 29, 2021 20:45 - Valdagno, Vicenza Stand up poetry

lug 30, 2021 20:45 - Zanè, Melusina, storia di un segreto