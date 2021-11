Teatro Gioco Vita la storia di Sonia e Alfredo al Teatro Astra

Chi è quel buffo strano uccello? Da dove viene? Dice di chiamarsi Alfredo e ha una piccola sedia, che porta sempre con sé. Altro di lui non si sa. Di Sonia invece, si sa che vive sola in una casa in fondo al bosco e che non ama allontanarsi dal suo piccolo regno. Finché, un giorno…

Sonia e Alfredo racconta una storia semplice di amicizia e solidarietà. Parla di quel che succede quando si sperimentano l’esclusione e la solitudine; di quando si ha la calorosa sensazione di aver trovato una nuova casa o un amico; di cosa si prova quando si trova il coraggio di affrontare esperienze sconosciute per il bene di qualcun altro.

Sonia e Alfredo racconta tutto questo con poche ed essenziali parole e con figure dal tratto semplice ma potentemente evocativo.

DOMENICA 14/11/2021 ALLE ORE 17:00

Teatro Gioco Vita | Sonia e Alfredo

dall’opera di Catherine Pineur

con Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari

adattamento teatrale Enrica Carini e Fabrizio Montecchi

regia e scene Fabrizio Montecchi

sagome Nicoletta Garioni e Federica Ferrari (tratte dai disegni di Catherine Pineur)

musiche Paolo Codognola

costumi Rosa Mariotti

ABBONAMENTI in vendita dal 12 ottobre

completo (8 spettacoli)

adulti intero € 40 | ridotto € 35 | bambini € 26 (sotto i 14 anni)

coccinella (4 spettacoli)

adulti intero € 22 | ridotto € 20 | bambini € 18 (sotto i 14 anni)

BIGLIETTI in vendita dal 3 novembre

adulti intero € 6,50 | ridotto € 5,50

bambini € 5 (sotto i 14 anni)

PORTA IL NONNO A TEATRO un nonno e due nipoti entrano a teatro a € 10

INFO PRENOTAZIONI E PREVENDITE

Ufficio Teatro Astra

Contrà Barche 55 – Vicenza

tel. 0444 323725

info@teatroastra.it