Teatro per bambini e famiglie: BaBeBiBo...Blu

Secondo appuntamento il 5 febbraio 2022, alle 15.00 al Teatro Super di Valdagno con la rassegna Una domenica tira l'altra.

Sul palco ci sarà il Teatro del Buratto con la loro produzione BaBeBiBo...Blu.

Le parole sono i sassi che ci fanno percorrere strade, sono chiavi che aprono porte, sono il respiro dei sogni, sono disegni nell’aria … ma prima di essere parole sono suoni.

La storia è quella di una bambina che non si sente ancora pronta ad affrontare il mondo. Nella sua solitudine gioca con suoni e parole in associazione libera e attraverso questi giochi scopre e riconosce, nominandole, alcune emozioni di cui fa tesoro. Solo allora sarà pronta ad affrontare il mondo, ad uscire dalla sua stanza.

“Ogni giorno posso cambiare le mie parole, scegliere le più importanti.

Mi serve una parola per ridere, una per dormire, una per essere felice, una per quando sono triste e un’altra per arrabbiarmi.”

Nello spettacolo si compie un viaggio insieme agli spettatori, per scoprire quanto i suoni delle parole importanti siano vitali, come nella musica: procurano sentimenti di piacere e gioia, malinconia e tristezza, esuberanza e vitalità, a seconda di come si combinano fra di loro.

Nella creazione delle immagini gli autori si sono ispirati a Kandinskij e alla sua “Teoria armonica dei colori”, in cui diversi colori vengono associati a vari strumenti musicali; così si è provato ad associare parole dai differenti suoni (duri/morbidi, aggressivi/suadenti …) a emozioni e colori. Con parole e immagini si attraversano le suggestioni della tristezza, della paura e del coraggio, della forza, della rabbia e infine della felicità.

“Con i bambini, spesso in modo spontaneo, parliamo usando parole che in apparenza non hanno significato, ma che descrivono il mondo attraverso versi e rumori. Come in una matrioska, dentro il suono si nasconde il significato, il nocciolo della parola, che diventa in questo modo facilmente comprensibile anche da chi ha un bagaglio lessicale ancora in costruzione. Le onomatopee danno ritmo, trasmettono emozioni e fanno ridere.” (Mara Pace)

Biglietti

Adulti 6,00 euro

Bambini 4,50 euro

Credits

TEATRO DEL BURATTO

BaBeBiiBò...... BLU!!

colori e suoni delle parole

testo e regia Renata Coluccini

in scena Benedetta Brambilla

illustrazioni Rossana Maggi

animazione video Federico Milan

musiche originali Andrea Mormina

disegno luci Marco Zennaro

direttore di produzione Franco Spadavecchia

linguaggi e tecnica utilizzata teatro d’attore e video proiezioni

durata 50’