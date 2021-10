Nuova stagione del Teatro Comunale: Accorsi, Bennato, Cristicchi, Pennacchi, tanta danza e classica

Viene presentata oggi - martedì 26 ottobre 2021 - la nuova stagione 2021/2022 del Teatro Comunale di Vicenza, la prima “completa” dopo i 300 giorni di chiusura per la pandemia, con i teatri finalmente a capienza totale.

La prosa si nutre di una pluralità di ispirazioni e linguaggi, con proposte che attingono al grande repertorio della drammaturgia di tutti i tempi, ma anche all’impegno civile e al riconoscimento dei diritti, per arrivare a narrazioni molto personali, come quelle di Simone Cristicchi e di Andrea Pennacchi, fino all’umanissima illusione epica del “Don Chisciotte” con Alessio Boni e Serra Yilmaz. Non mancano le celebrazioni, e così per i 50 anni dalla prima messa in scena di “Mistero Buffo” di Dario Fo, nel 1969, Matthias Martelli, erede “legittimato” dal maestro, porterà finalmente al Comunale la riedizione del celebre lavoro, preparata durante una residenza artistica del Tcvi, poco prima della pandemia. E ancora ci saranno molte storie, come quella di “Un Uomo”, con Stefano Accorsi che si cimenta in un monologo della drammaturga Lucia Calamaro, o la vicenda strampalata e divertente di “Manola” con Nancy Brilli e Chiara Noschese, gemelle agli antipodi caratteriali, impegnate sull’omonimo testo di Margaret Mazzantini; e il divertimento è assicurato anche con la commedia brillante “Alla stessa ora, il prossimo anno”, una storia d’amore che va avanti per ventiquattro anni, con incontri clandestini dei due protagonisti che segnano un viaggio del tempo, oltre che nella loro passione.

Testi più impegnati saranno quelli di Stefano Massini con “Eichmann, dove inizia la notte”, interpretato da Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon, che porta in scena il dialogo serrato tra la giornalista e scrittrice Hanna Arendt e il gerarca nazista che dà il nome alla pièce, per raccontare l’assoluta e tetra “normalità” dell’uomo che ha concepito lo sterminio e la “soluzione finale” ed esprimere, attraverso la drammaturgia, la volontà, strenua, di ricordare e non dimenticare l’orrore.

La danza, genere da sempre fiore all’occhiello nella programmazione del TCVI, propone per la nuova stagione, in prima ed esclusiva nazionale, una originale versione di teatro danza di “Anna Karenina”, firmata dalla coreografa e regista di origini russe An?elika Cholina, fondatrice della compagnia lituana A|CH Dance Theatre. Tornano le grandi compagnie e i solisti internazionali, come la Parsons Dance Company, compagnia tra le più conosciute per sua carica dirompente di energia e vitalità, emblema della danza post-modern statunitense, che presenteranno in prima assoluta “Contemporary Dances 2.0”, lavoro ironico sulla danza contemporanea, la cultura pop e il culto dei video, con digressioni musicali dall’hip hop al folk, da J.S. Bach al jazz. Ci saranno raffinati interpreti del balletto come Silvia Azzoni e Oleksandr Riabko dell’Hamburg Ballett che proporranno in “Echoes of life” l’intreccio della loro vita privata e professionale attraverso i più celebri pas de deux della loro carriera. Ancora danza classica, con il ritorno del Balletto Yacobson di San Pietroburgo, in prima ed esclusiva regionale con l’immortale “Giselle”, mentre dal Canada arriveranno i Ballets Jazz de Montréal, la più importante compagnia di danza contemporanea del paese, riconosciuta a livello mondiale per la qualità e l’originalità dei suoi lavori, con “Leonard Cohen’s Dance Me”, sulle musiche del celebre cantautore, loro concittadino, che ha concesso, ancora in vita, che la compagnia potesse utilizzare le sue musiche. Cohen sarà celebrato in un trittico sulle stagioni della vita dell’uomo, con la sua musica indimenticabile e le coreografie di Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa e Ihsan Rustem.

Continua la tradizione del circo contemporaneo e il sostegno convinto ad un genere di spettacolo che ha visto il Tcvi tra i primi teatri in Italia a proporre una stagione dedicata. Gli appuntamenti saranno 3, con i Machine de Cirque, compagnia canadese composta da artisti circensi e musicisti, impegnati a proporre lo Show che porta il loro nome e che ha riscosso un grandissimo successo in Europa e negli Stati Uniti. A chiudere la stagione, il nuovo stupefacente spettacolo “Solus Amor” della Recirquel Company Budapest diretta dal coreografo e danzatore Bence Vagi, riconoscibile per l’alto tasso di spettacolarità e la raffinatezza delle sue produzioni. Recirquel porterà a Vicenza il nuovo lavoro preparato durante la pandemia, una prova eccellente di cirque danse che fonde il circo contemporaneo con la danza classica e moderna, uno spettacolo “che parla di fede e amore, di natura e di universo”.

Un nuovo cartellone, per la concertistica, con tante stelle: un centinaio gli artisti coinvolti, in rappresentanza di 12 Paesi e 3 continenti, brani di 30 diversi compositori, dal Rinascimento ai contemporanei, con autori che si ascoltano raramente nelle sale da concerto italiane. La stagione si contraddistingue dalla varietà delle proposte e dalla presenza di alcuni fra i più celebrati nomi del concertismo internazionale, come Beatrice Rana, Jan Lisiecki, The King's Singers, Umberto Benedetti Michelangeli, The Thallis Scholars o Richard Goode.

Nelle quattro serate dedicate al pianoforte, saranno eseguiti, fra gli altri, Debussy (Épigraphes antiques e il primo libro degli Études), Chopin (Quattro Scherzi e due dozzine fra Studi e Notturni), Ravel (Ma Mère l’Oye), Stravinskij (Petrouchka), Bartók (15 Canti ungheresi) e tre capolavori come la Première Grande Sonate di Schubert, la 101 di Beethoven e i Papillons di Schumann. L'immancabile Mozart sarà proposto sia in quintetto d'archi, sia in versione “leggera” con un pot-pourri di arie e melodie tratte da alcune sue celebri opere. Ben rappresentata anche la

rinomata scuola musicale dell'Est, con brani di ?ajkovskij, Stravinskij, Rimsky-Korsakov, Ligeti e Bartók. Da segnalare infine tre appuntamenti all'insegna della coralità.

Sei, come di consueto, i concerti proposti dalla OTO nella stagione sinfonica del Comunale, con la direzione principale del maestro Alexander Lonquich.

La stagione n. 14 del Teatro Comunale di Vicenza prenderà avvio lunedì 15 novembre con il concerto del Quintetto Spunicunifait, l’apertura della stagione concertistica, realizzata in collaborazione con la Società del Quartetto di Vicenza, un quartetto d’archi con una viola in più; sarà una ripartenza sotto il segno della gioia per l’incontro con il pubblico. Un piacevole prologo di stagione, fuori abbonamento, è rappresentato dalla Musica delle Tradizioni (direzione artistica di Ilaria Fantin) con l’appuntamento di venerdì 29 ottobre, protagonista l’Ottetto dell’Orchestra di Piazza Vittorio, formato ”tascabile” della celebre orchestra, simbolo del melting pot culturale, con i suoi artisti a suonare insieme, in totale armonia, le musiche e gli strumenti dei loro paesi d’origine (in questa formazione Albania, Cuba, Ecuador, Italia, Senegal e Tunisia).

I responsabili artistici delle varie sezioni che compongono il cartellone del Teatro Comunale di Vicenza (Loredana Bernardi per hanno lavorato in questi mesi - con la direzione artistica di Giancarlo Marinelli - per proporre una stagione di valore, per tornare a vivere la magia del teatro, luogo privilegiato di incontro, svago e riflessione, spazio di identità personale e della comunità, dove costruire valori civili attraverso le passioni comuni e vivere momenti unici e irripetibili.

PROGRAMMA STAGIONE 2021/2022

DANZA

PRIMA ED ESCLUSIVA NAZIONALE

martedì 14 dicembre 2021 ore 20.45

AN?ELIKA CHOLINA DANCE THEATRE

ANNA KARENINA

PRIMA REGIONALE

sabato 19 febbraio 2022 ore 20.45

domenica 20 febbraio 2022 ore 18

FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA / ATERBALLETTO

DON JUAN

domenica 13 marzo 2022 ore 20.45

PARSONS DANCE COMPANY

PARSONS DANCE

PRIMA MONDIALE

mercoledì 23 marzo 2022 ore 20.45

HOFESH SHECHTER COMPANY ?SCHECHTER II

CONTEMPORARY DANCES 2.0

PRIMA NAZIONALE

sabato 2 aprile 2022 ore 20.45

SILVIA AZZONI, OLEKSANDR RYABKO, MICHAEL BIALK

ECHOES OF LIFE

PRIMA ED ESCLUSIVA REGIONALE

sabato 9 aprile 2022 ore 20.45

BALLETTO YACOBSON DI SAN PIETROBURGO

GISELLE

PRIMA ED ESCLUSIVA REGIONALE

mercoledì 4 maggio 2022 ore 20.45

LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL

DANCE ME – Omaggio a Leonard Cohen



PROSA

PRIMA REGIONALE

sabato 4 dicembre 2021 ore 20.45

SIMONE CRISTICCHI

ALLA RICERCA DELLA FELICITÀ

martedì 1 e mercoledì 2 febbraio 2022 ore 20.45

ALESSIO BONI - SERRA YILMAZ

DON CHISCIOTTE

PRIMA REGIONALE

martedì 22 e mercoledì 23 febbraio 2022 ore 20.45

PIPPO PATTAVINA - MARIANELLA BARGILLI

UNO, NESSUNO E CENTOMILA



sabato 26 febbraio 2022 ore 20.45

MACHINE DE CIRQUE

MACHINE DE CIRQUE SHOW

mercoledì 2 e giovedì 3 marzo 2022 ore 20.45

NANCY BRILLI - CHIARA NOSCHESE

MANOLA

martedì 15 marzo 2022 ore 20.45

OTTAVIA PICCOLO - PAOLO PIEROBON

EICHMANN dove inizia la notte

martedì 29 e mercoledì 30 marzo 2022 ore 20.45

STEFANO ACCORSI

STORIE DI UNO

PRIMA NAZIONALE

mercoledì 25 e giovedì 26 maggio 2022 ore 20.45

STIVALACCIO TEATRO

ARLECCHINO MUTO PER SPAVENTO

DANZA AL RIDOTTO

PRIMA REGIONALE

venerdì 25 febbraio 2022 ore 20.45

COLLETTIVO MINE

ESERCIZI PER UN MANIFESTO POETICO

PRIMA REGIONALE

Sabato 5 marzo 2022 ore 20.45

Sala Maggiore

SILVIA GRIBAUDI

MONJOUR

venerdì 25 marzo 2022 ore 20.45

FRANCESCO MARILUNGO

PARTY GIRL

venerdì 22 aprile 2022 ore 20.45

MARCO D’AGOSTIN

BEST REGARDS



PROSA AL RIDOTTO

giovedì 16 dicembre 2021 ore 20.45

ALBERTO GIUSTA - ALESSIA GIULIANI

ALLA STESSA ORA IL PROSSIMO ANNO

venerdì 21 gennaio 2022 ore 20.45

ANDREA PENNACCHI

MIO PADRE – appunti sulla guerra civile

PRIMA NAZIONALE

sabato 5 febbraio 2022 ore 20.45

GIORGIO MARCHESI

IL FU MATTIA PASCAL

mercoledì 16 febbraio 2022 ore 20.45

ROMINA MONDELLO

JACKIE

venerdì 18 marzo 2022 ore 20.45

MATTHIAS MARTELLI

MISTERO BUFFO

CIRCO

domenica 27 febbraio 2022 ore 18

MACHINE DE CIRQUE

MACHINE DE CIRQUE SHOW

domenica 27 marzo 2022 ore 18

COMPAGNIA NANDO E MAILA

SONATA PER TUBI

PRIMA NAZIONALE

venerdì 29 e sabato 30 aprile 2022 ore 20.45

RECIRQUEL COMPANY BUDAPEST

SOLUS AMOR

CONCERTISTICA



lunedì 15 novembre 2021 ore 20:45

QUINTETTO SPUNICUNIFAIT archi

QUATTRO ARCHI, PIÙ UNO



lunedì 29 novembre 2021 ore 20:45

BEATRICE RANA pianoforte

BEATRICE FRANCESE



venerdì 3 dicembre 2021 ore 20:45

QUARTETTO JERUSALEM archi

PASSIONE, PRECISIONE E CALORE



lunedì 20 dicembre 2021 ore 20:45

SANTA CECILIA E CONCERTGEBOUW con LEONORA ARMELLINI pianoforte

LEONORA IN MEZZO AI FIATI



lunedì 24 gennaio 2022 ore 20:45

ANTJE WEITHAAS violino, MARIE-ELISABETH HECKER violoncello

DONNE CON L'ARCHETTO



sabato 29 gennaio 2022 ore 20:45

I PICCOLI MUSICI coro

PER NON DIMENTICARE



lunedì 7 febbraio 2022 ore 20:45

ENSEMBLE MUSAGÈTE archi, fiati e percussioni

OMAGGIO A RIGONI STERN



lunedì 28 febbraio 2022 ore 20:45

ACCADEMIA D’ARCHI DI BOLZANO - UMBERTO BENEDETTI MICHELANGELI direttore

ACCADEMIA ARTIGIANALE



lunedì 14 marzo 2022 ore 20:45

THE KING’S SINGERS ensemble vocale

SONGBIRDS

giovedì 24 marzo 2022 ore 20:45

RICHARD GOODE pianoforte

TRA FARFALLE E CONTADINI



domenica 10 aprile 2022 ore 20:45

THE TALLIS SCHOLARS ensemble vocale

IL MICHELANGELO DELLA MUSICA



domenica 22 maggio 2022 ore 20:45

JAN LISIECKI pianoforte

TUTTO SOLO CHOPIN

SINFONICA

anteprima



lunedì 22 novembre 2021 ore 20:45

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

LA NONA DI BEETHOVEN



domenica 12 dicembre 2021 ore 18:00

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

ALEX BETTO e JACOPO CACCO direttori

CONCERTO D'ESAME



venerdì 31 dicembre 2021 ore 22:00

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

MARCO ALIBRANDO direttore

GRAN CONCERTO DI SAN SILVESTRO

stagione



lunedì 17 gennaio 2022 ore 20:45

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

CARLO BOCCADORO direttore

I NORDICI, ITALIAN BLUES E MOZART

lunedì 21 febbraio 2022 ore 20:45

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

ALEXANDER LONQUICH direttore

TRE VOLTE SCHUBERT

lunedì 7 marzo 2022 ore 20:45

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

BARNABÁS KELEMEN direttore e violino

DA UN SECOLO ALL'ALTRO



lunedì 9 maggio 2022 ore 20:45

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

ALEXANDER LONQUICH direttore e pianoforte

FRANZ & AMADEUS



FUORI ABBONAMENTO

MUSICA DELLE TRADIZIONI

venerdì 29 ottobre 2021 ore 20.45

OTTETTO DELL’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO

GRANDI PERSONAGGI

sabato 11 dicembre 2021 ore 20.45

DRUSILLA FOER

ELEGANZISSIMA

OPERETTA

sabato 18 dicembre 2021 ore 16

COMPAGNIA CORRADO ABBATI

SUL BEL DANUBIO BLU

CONCERTO GOSPEL

mercoledì 5 gennaio 2022 ore 20.45

BASSANO BLUESPIRITUAL BAND

GOSPEL IN VICENZA 2022

MUSICAL

sabato 15 gennaio 2022 ore 20.45

domenica 16 gennaio 2022 ore 18

ALADIN – Il Musical Geniale

GRANDI PERSONAGGI

sabato 22 gennaio 2022 ore 20.45

ANDREA PENNACCHI

POJANA E I SUOI FRATELLI

CONCERTO

venerdì 4 febbraio 2022 ore 20.45

EDOARDO BENNATO

PETER PAN ROCK’N’ROLL TOUR

GRANDI PERSONAGGI

sabato 12 febbraio 2022 ore 20.45

TEO TEOCOLI

TUTTO TEO

OPERETTA CON ORCHESTRA DAL VIVO

domenica 13 febbraio 2022 ore 16

COMPAGNIA TEATRO MUSICA NOVECENTO

LA VEDOVA ALLEGRA

MUSICAL

martedì 1 marzo 2022 ore 20.45

GHOST

GRANDI PERSONAGGI

mercoledì 9 marzo 2022 ore 20.45

ALE E FRANZ

COMINCIUM

CINEMA AL RIDOTTO

domenica 19 dicembre 2021 ore 16.00

dal Teatro Bolshoi di Mosca

LO SCHIACCIANOCI

martedì 18 gennaio 2022 ore 20.00

dall’Opéra National di Parigi

AIDA

martedì 8 febbraio 2022 ore 20.45

dall’Opéra National di Parigi

IL ROSSO E IL NERO

sabato 12 marzo 2022 ore 20.45

dall’Opéra National di Parigi

NOTRE DAME DE PARIS

domenica 20 marzo 2022 ore 16.00

dal Teatro Bolshoi di Mosca

IL LAGO DEI CIGNI

RESIDENZE ARTISTICHE – WE ART 3

domenica 21 novembre 2021 ore 16.00

MADAME REBINÉ

IL NEGOZIO DI GIOCATTOLI – la burla

giovedì 9 dicembre 2021 ore 20.45

NICOLAS GRIMALDI CAPITELLO

STUDIO SU CHAT – keep in touch

TCVI EDUCATIONAL

sabato 27 novembre 2021 ore 10.00 e 11.15

ASLICO Associazione Lirica e Concertistica

STORIA DI GILDA E RIGOLETTO

spettacolo con musicista e performer per bambini da 0 a 3 anni

sabato 12, 26 marzo e 2 aprile 2022

ASLICO Associazione Lirica e Concertistica

OPERA MENO 9

laboratorio musicale dedicato alle famiglie in attesa

DANZARE PER EDUCARE

mercoledì 16 marzo 2022 ore 10.00

COMPAGNIA SIMONA BUCCI

GIORGIO E IL DRAGO

spettacolo per bambini dai 4 ai 10 anni

MUSICAL AT SCHOOL

venerdì 18 marzo 2022 ore 9.00 e 11.30

THE BERNSTEIN SCHOOL OF MUSICAL THEATER

OLIVER TWIST

musical con partecipazione attiva degli alunni, dai 6 ai 13 anni, e percorso didattico per i docenti

DANZARE PER EDUCARE

martedì 12 aprile 2022 ore 10.00

SOSTA PALMIZI

COSTELLAZIONI. PRONTI, PARTENZA… SPAZIO!

spettacolo per bambini dai 4 ai 10 anni

mercoledì 27 aprile 2022 ore 9.30 e ore 11.00

ASLICO Associazione Lirica e Concertistica

OPERA KIDS

spettacolo per bambini dai 3 ai 6 anni

maggio 2022

THEAMA TEATRO

A COME ANTONIO

laboratorio teatrale e progetto di educazione ambientale per ragazzi dai 6 ai 13 anni

maggio 2022

THEAMA TEATRO

A COME ATTENZIONE

progetto di educazione civica per ragazzi dai 6 ai 13 anni

maggio 2022

THEAMA TEATRO

GENERAZIONE LIQUIDA. A COME ACQUA

laboratorio teatrale per ragazzi dai 14 ai 18 anni