Teatro Comunale di Vicenza: tutto il programma novembre dicembre

È stata presentata la programmazione del Teatro Comunale Città di Vicenza, nei mesi di novembre e dicembre 2020. È un momento importante, dopo il periodo di chiusura totale della Sala Grande (954 posti) e del Ridotto (380 posti), che riaprono con una capienza dimezzata al 50%;

Il TCVI si muove in molteplici ambiti artistici (danza, prosa, musica, circo, arte, progetti speciali, progetti formativi, cinema etc), quindi in questo calendario autunnale troviamo spettacoli per tutti i gusti, con un po' di leggerezza visto il momento, come il doppio appuntamento con Natalino Balasso.

In STAND UP BALASSO

Non c’è nessun filo conduttore, in compenso c’è tanta comicità, il meglio di 10 anni di Balasso. Un concentrato di parole, una carrellata di battute, monologhi tragicomici, modi di dire, ragionamenti sul filo dell’assurdo, riflessioni indignate contro il mondo e interpretazione dei difetti che appartengono a tutti noi.

A causa dell’incertezza sull’evoluzione della pandemia e delle conseguenti restrizioni normative, in linea con le scelte di molti teatri italiani, la programmazione artistica anche a Vicenza è stata divisa in due fasi: quella che interessa il 2020 e prevede una serie di spettacoli in vendita singolarmente, online e alla biglietteria del Comunale, mentre le stagioni di danza, prosa, musica, cinema e circo sono in programma da gennaio a maggio 2021.

CALENDARIO - Programmazione artistica autunno 2020

CINEMA AL RIDOTTO

domenica 1° novembre ore 16.00 – Sala del Ridotto

dal Teatro Bolshoi di Mosca

LA SIGNORA DELLE CAMELIE

Musica di Frédéric Chopin

Coreografia di John Neumeier

Con Svetlana Zakharova e Edvin Revazov

A CASA NOSTRA

sabato 14 novembre ore 20.45 - Sala del Ridotto

SILVIA GRIBAUDI - A CORPO LIBERO

di e con Silvia Gribaudi

CHIARA FRIGO - HIMALAYA_DRUMMING

coreografa e performer Chiara Frigo

suono live Bruce Turri (batteria)

CONCERTISTICA

lunedì 16 novembre 2020 ore 20.45 – Sala Maggiore

TRIO DEBUSSY

Antonio Valentino pianoforte

Piergiorgio Rosso violino

Francesca Gosio violoncello

Joseph Haydn Trio in Do maggiore op. 86 n.1 Hob.XV:27

Gabriel Fauré Trio in Re minore op. 120

Johannes Brahms Trio n. 2 in Do maggiore op. 87

SHARING - RESTITUZIONE RESIDENZA CIRCO

sabato 21 novembre 2020 ore 20.45 - Sala Maggiore

CARPA DIEM

DOLCE SALATO – work in progress

Di e con Katharina Gruener e Luca Sartor

SINFONICA

lunedì 30 novembre 2020 ore 20.45 – Sala Maggiore

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

BARNABAS KELEMEN direttore e violino

Sándor Veress Quattro danze transilvane

Michael Haydn Concerto per violino in Sol

Felix Mendelssohn-Bartholdy Sinfonia n. 10 in Si minore per archi, MWV N 10

Béla Bartók Divertimento per archi, BB 118, SZ 113

PROSA

giovedì 3 dicembre 2020 ore 20.45, venerdì 4 dicembre 2020 ore 20.45 – Sala Maggiore

NATALINO BALASSO

DIZIONARIO BALASSO (COLPI DI TAG)

scritto e interpretato da Natalino Balasso

SHARING - RESTITUZIONE RESIDENZA DANZA

sabato 5 dicembre 2020 ore 19 - Sala del Ridotto

GISELDA RANIERI

RE-PLAY – studio condiviso

Di Giselda Ranieri

Con 10 danzatori reclutati tramite open call

CONCERTISTICA

mercoledì 9 dicembre 2020 ore 20.45 – Sala Maggiore

FILIPPO GORINI pianoforte

Wolfgang Amadeus Mozart Fantasia in Re minore K 397

Johannes Brahms 7 Fantasie op.116

Franz Schubert Sonata in Sol maggiore op. 78 "Fantasia" D 894

A CASA NOSTRA

Per famiglie e bambini dai 6 anni

sabato 12 dicembre ore 17.30 - Sala del Ridotto

SUSI DANESIN

IL GIOCO DELLE 4 STAGIONI (tra mimo e musica)

con Susi Danesin

ideazione Marta Dalla Via

DANZA

domenica 13 dicembre 2020 ore 20.45 – Sala Maggiore

NUOVO BALLETTO DI TOSCANA

BAYADÈRE - Il regno delle ombre

balletto in un atto per 11 danzatori

musica di Ludwing Minkus

coreografia di Michele Di Stefano

CONCERTISTICA

martedì 15 dicembre 2020 ore 20.45 – Sala Maggiore

ISABELLE FAUST violino

ALEXANDER MELNIKOV pianoforte

Integrale delle sonate per violino e pianoforte di Beethoven

Ludwig van Beethoven

Sonata n. 1 in Re maggiore op. 12 n. 1

Sonata n. 2 in La maggiore op. 12 n. 2

Sonata n. 3 in Mi bemolle maggiore op. 12 n. 3

Sonata n. 9 in La maggiore op. 47 ''Kreutzer-Sonate''

CIRCO

domenica 20 dicembre 2020 ore 16 – Sala Maggiore

THE BLACK BLUES BROTHERS

LET’S TWIST AGAIN!

scritto e diretto da Alexander Sunny

con Ali Salim Mwakasidi, Bilal Musa Huka, Peter Mnyamosi Obunde, Rashid Amini

Kulembwa e Seif Mohamed Mlevi

SINFONICA

lunedì 21 dicembre 2020 ore 20.45 – Sala Maggiore

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

ALEXANDER LONQUICH direttore e pianoforte

Joseph Haydn Sinfonia n. 83 in Sol minore "La Poule" (La gallina) Hob:I:83

Franz Schubert Sinfonia n. 5 in Si bemolle maggiore D 485

Wolfgang Amadeus Mozart Concerto per pianoforte n. 17 in Sol maggiore K 453

CINEMA AL RIDOTTO

martedì 22 dicembre 2020 ore 16.00 – Sala del Ridotto

dal Teatro Bolshoi di Mosca

LO SCHIACCIANOCI

Musica di Pyotr Tchaikovsky

Coreografia di Yuri Grigorovich

Con il Corpo di Ballo del Teatro Bolshoi

SINFONICA

giovedì 31 dicembre 2020 ore 22.00 – Sala Maggiore

GRAN CONCERTO DI SAN SILVESTRO

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

ALESSANDRO BONATO direttore

Musiche di Johann Strauss (padre e figlio), Josef Strauss, Giuseppe Verdi e Gioacchino

Rossini