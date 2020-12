Teatro Comunale di Vicenza: spettacolo di danza on line

Durante la residenza al Teatro Comunale, Giselda Ranieri condividerà con dieci danzatori del territorio alcuni materiali di ricerca del suo nuovo progetto Re-play. Il lavoro indaga come la presenza tecnologica fatta di schermi, video e telefoni, sia in scena che nella vita, sia un potenziale occhio esterno in bilico tra voyerismo, selfie e ricordo.

Guardarsi da fuori non è sempre sinonimo di edonismo, a volte può essere un mezzo utile e necessario a prendere le distanze soprattutto da se stessi.

Re-play, nella sua versione finale, sarà una rielaborazione estetica e intellettuale di un vissuto personale dell’artista, un lavoro di ricerca tra suono-voce e movimento.

WE ART 3

sabato 5 dicembre 2020, ore 19.00

Online, sul canale YouTube del Teatro Comunale di Vicenza

Evento organizzato da Teatro Comunale Città di Vicenza

RE - PLAY

Giselda Ranieri