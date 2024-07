Teatro Comunale di Vicenza, calendario 2024-25 di danza, prosa, musica

È stata presentata la nuova stagione artistica del Teatro Comunale di Vicenza, alla presenza del Presidente della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza Luca Trivellato, del Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, dell’Assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin; a svelare nei dettagli la programmazione di danza, prosa, musica da camera e sinfonica, circo contemporaneo, il Segretario Generale della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza Pier Giacomo Cirella. I curatori artistici delle varie sezioni sono Loredana Bernardi per la danza e Alessandro Bevilacqua per la danza contemporanea, Annalisa Carrara per la prosa,

Piergiorgio Meneghini per la concertistica e la sinfonica, Marco Ghiotto per la nuova sezione di musica elettronica e prog rock e Riccardo Brazzale per il jazz.

Concerti Rock/Musica Elettronica

Martedì 26 novembre ore 21.00: The Necks

The Necks Venerdì 21 marzo ore 21.00: Stick Men

Stick Men Data in definizione: Autechre + Matthew Herbert

Autechre + Matthew Herbert Data in definizione: John Paul Jones (Led Zeppelin) & Thurston Moore (Sonic Youth)

Danza

Giovedì 21 novembre ore 20.45: Eva Duda Dance Company - Frida: The Muse of Life

Eva Duda Dance Company - Frida: The Muse of Life Venerdì 14 febbraio ore 20.45: Chicos Mambo - Cenerentola

Chicos Mambo - Cenerentola Giovedì 27 febbraio ore 20.45: Seeta Patel Dance - La Sagra della Primavera

Seeta Patel Dance - La Sagra della Primavera Mercoledì 12 marzo ore 20.45: Ballet Junior de Genève - Monger, Touch Base, Tenir Le Temps

Ballet Junior de Genève - Monger, Touch Base, Tenir Le Temps Mercoledì 26 marzo ore 20.45: COB Compagnia Opus Ballet - La Duse

COB Compagnia Opus Ballet - La Duse Venerdì 11 aprile ore 20.45: Compagnia Antonio Gades - Nozze di Sangue, Suite Flamenca

Compagnia Antonio Gades - Nozze di Sangue, Suite Flamenca Venerdì 16 maggio ore 20.45: Tulsa Ballet - Made in America

Luoghi del Contemporaneo Danza

Sabato 15 febbraio ore 20.45: Balletto Civile - Davidson

Balletto Civile - Davidson Sabato 1 marzo ore 20.45: C.G.J. Collettivo Giulio e Jari - Pas de Deux

C.G.J. Collettivo Giulio e Jari - Pas de Deux Sabato 15 marzo ore 20.45: Compagnia Enzo Cosimi - Bastard Sunday

Compagnia Enzo Cosimi - Bastard Sunday Sabato 5 aprile ore 20.45: Simona Bertozzi - Quel che resta

Simona Bertozzi - Quel che resta Mercoledì 23 aprile ore 20.45 (Teatro Astra): Silvia Gribaudi & Marta Dalla Via - The Doozies

Prosa

Mercoledì 6 novembre ore 20.45: Chiara Francini & Alessandro Federico - Coppia Aperta Quasi Spalancata

Chiara Francini & Alessandro Federico - Coppia Aperta Quasi Spalancata Giovedì 7 novembre ore 20.45: Chiara Francini & Alessandro Federico - Coppia Aperta Quasi Spalancata

Chiara Francini & Alessandro Federico - Coppia Aperta Quasi Spalancata Martedì 14 gennaio ore 20.45: Natalino Balasso & Michele Di Mauro - La Grande Magia

Natalino Balasso & Michele Di Mauro - La Grande Magia Mercoledì 15 gennaio ore 20.45: Natalino Balasso & Michele Di Mauro - La Grande Magia

Natalino Balasso & Michele Di Mauro - La Grande Magia Martedì 21 gennaio ore 20.45: Gianni Fantoni - Fantozzi: Una Tragedia

Gianni Fantoni - Fantozzi: Una Tragedia Mercoledì 22 gennaio ore 20.45: Gianni Fantoni - Fantozzi: Una Tragedia

Gianni Fantoni - Fantozzi: Una Tragedia Giovedì 20 febbraio ore 20.45: Lella Costa & Gabriele Vacis - Otello: di precise parole si vive

Lella Costa & Gabriele Vacis - Otello: di precise parole si vive Martedì 18 marzo ore 20.45: Veronica Pivetti - L'Inferiorità Mentale della Donna

Veronica Pivetti - L'Inferiorità Mentale della Donna Mercoledì 19 marzo ore 20.45: Veronica Pivetti - L'Inferiorità Mentale della Donna

Veronica Pivetti - L'Inferiorità Mentale della Donna Giovedì 27 marzo ore 20.45: Giuseppe Pambieri & Paola Quattrini - La Signora Omicidi

Giuseppe Pambieri & Paola Quattrini - La Signora Omicidi Venerdì 28 marzo ore 20.45: Giuseppe Pambieri & Paola Quattrini - La Signora Omicidi

Giuseppe Pambieri & Paola Quattrini - La Signora Omicidi Martedì 1 aprile ore 20.45: Elio De Capitani - Moby Dick alla Prova

Elio De Capitani - Moby Dick alla Prova Mercoledì 2 aprile ore 20.45: Elio De Capitani - Moby Dick alla Prova

Elio De Capitani - Moby Dick alla Prova Martedì 8 aprile ore 20.45: Corrado Tedeschi & Debora Caprioglio - Plaza Suite

Prosa al Ridotto

Martedì 3 dicembre ore 20.45: Giovanni Ortoleva - La Signora delle Camelie

Giovanni Ortoleva - La Signora delle Camelie Mercoledì 29 gennaio ore 20.45: Nina's Drag Queen - Nina's Radio Night

Nina's Drag Queen - Nina's Radio Night Mercoledì 5 febbraio ore 20.45: Lorenzo Guerrieri & Nicolò Fettarappa - La Sparanoia: Atto Unico senza Feriti Gravi Purtroppo

Lorenzo Guerrieri & Nicolò Fettarappa - La Sparanoia: Atto Unico senza Feriti Gravi Purtroppo Mercoledì 12 febbraio ore 20.45: Viola Graziosi - Il Racconto dell'Ancella

Viola Graziosi - Il Racconto dell'Ancella Venerdì 14 marzo ore 20.45: Ivana Monti - Una Vita che Sto Qui

Circo

Domenica 15 dicembre ore 17.00: Teatro Nelle Foglie - Cartoon Toylette

Teatro Nelle Foglie - Cartoon Toylette Domenica 26 gennaio ore 17.00: Madame Rebiné - La Burla

Madame Rebiné - La Burla Domenica 23 febbraio ore 17.00: Familie Flöz - Teatro Delusio

Familie Flöz - Teatro Delusio Domenica 16 marzo ore 17.00: Paolo Nani - La Lettera

Paolo Nani - La Lettera Domenica 13 aprile ore 17.00: Compagnia Blucinque - Gelsomina Dreams

Concertistica - Società del Quartetto di Vicenza

Lunedì 18 novembre 2024 ore 20.45 - Sala Maggiore

Camerata Salzburg, orchestra da camera, Giovanni Guzzo (violino e direttore)

Programma: Camerata di Talenti

Lunedì 25 novembre ore 20.45 - Sala Maggiore

VOCES8, ensemble vocale

Programma: Venti per Venti

Mercoledì 4 dicembre ore 20.45 - Sala Maggiore

Bruce Liu (pianoforte)

Programma: I Russi di Bruce

Lunedì 16 dicembre ore 20.45 - Sala Maggiore

Coro del Friuli Venezia Giulia, Leonora Armellini (pianoforte), Gabriele Strata (pianoforte), Massimiliano Raschietti (harmonium), Mario Lanaro (direttore)

Programma: Un Peccato di Vecchiaia

Lunedì 13 gennaio ore 20.45 - Sala del Ridotto

Ensemble Metamorphosi

Programma: Musica per la Danza

Lunedì 27 gennaio ore 20.45 - Sala del Ridotto

Quartetto Klimt con Calogero Palermo (clarinetto)

Programma: Per Non Dimenticare

Lunedì 10 febbraio ore 20.45 - Sala del Ridotto

Pietro De Maria (pianoforte), Enrico Dindo (violoncello), Massimo Quarta (violino)

Programma: Ravel, Solo Ravel

Lunedì 24 febbraio ore 20.45 - Sala Maggiore

Enrico Bronzi (violoncello), Muzsikás Folk Ensemble

Programma: Che Folk Sia!

Lunedì 3 marzo ore 20.45 - Sala Maggiore

Les Musiciennes du Concert des Nations, Jordi Savall (direttore), Alfia Bakieva (violino)

Programma: Savall e le Sue “Putte”

Lunedì 31 marzo ore 20.45 - Sala del Ridotto

Manuel Barrueco (chitarra)

Programma: Il Classico della Chitarra

Lunedì 7 aprile ore 20.45 - Sala del Ridotto

Alexander Gadjiev (pianoforte)

Programma: Da Beethoven in Poi

Lunedì 28 aprile ore 20.45 - Sala del Ridotto

Antje Weithaas (violino), Dénes Várjon (pianoforte)

Programma: Gli Antidivi

Sinfonica - Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza

Lunedì 11 novembre ore 20.45

OTO - Alexander Lonquich (direttore)

Programma: Bruckner Duecento

Lunedì 9 dicembre ore 20.45

OTO - Filippo Lama (maestro concertatore), Bruno Canino e Antonio Ballista (duo pianistico)

Programma: La Bellezza fa Novanta

Martedì 31 dicembre ore 22.00 (fuori abbonamento)

OTO - I Polifonici Vicentini (coro), Jimin Oh (soprano), Niklas Hoffmann (direttore)

Programma: Gran Concerto di San Silvestro: Fra Opera, Cinema e Danze

Lunedì 3 febbraio ore 20.45

OTO - Alexander Lonquich (direttore e pianoforte)

Programma: Il Barometro Segna Tempesta

Lunedì 17 marzo ore 20.45

OTO - Hossein Pishkar (direttore)

Programma: Il Diavolo e l'Acqua Santa

Mercoledì 9 aprile ore 20.45 (fuori abbonamento)

Orchestra Frau Musika, Coro del Friuli Venezia Giulia, Paolo Tagliamento (violino), Andrea Marcon (direttore)

Programma: Mozart e Salieri

Lunedì 14 aprile ore 20.45

OTO - Giovanni Sollima (direttore e violoncello)

Programma: Da Zappa a... Zappa

Lunedì 26 maggio ore 20.45

OTO - Alexander Lonquich (direttore)

Programma: Primavera Pastorale

Fuori Abbonamento

Family Show

Domenica 1 dicembre ore 16.30

AncheCinema

Spettacolo: Shrek Il Musical

Musical

Sabato 7 dicembre ore 20.45

Domenica 8 dicembre ore 20.45

Arturo Brachetti

Spettacolo: Cabaret: Il Musical

Cabaret

Venerdì 13 dicembre ore 20.45

Ale e Franz

Spettacolo: Natale e Franz Show

Danza Classica

Martedì 24 dicembre ore 16.00

Balletto Nazionale Armeno

Spettacolo: Lo Schiaccianoci

Gospel

Sabato 4 gennaio ore 18.00

The NuVoices Project

Spettacolo: Gospel in Vicenza 2025

Musical

Venerdì 31 gennaio ore 20.45

Sabato 1 febbraio ore 16.00 e ore 20.45

Domenica 2 febbraio ore 20.45

Giovanni Scifoni & Lorella Cuccarini

Spettacolo: Aggiungi un Posto a Tavola

Musical

Sabato 8 febbraio ore 20.45

Domenica 9 febbraio ore 20.45

Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario, Stefano Bontempi

Spettacolo: Saranno Famosi: Fame Il Musical

Family Show

Sabato 15 febbraio ore 16.00

Fondazione Aida

Spettacolo: Grisù: Un Drago senza Paura!

Operetta con Musica dal Vivo

Domenica 16 febbraio ore 17.00

Compagnia Teatro Musica Novecento

Spettacolo: Ballo al Savoy

One Man Show

Mercoledì 19 febbraio ore 20.45

Edoardo Prati

Spettacolo: Cantami d’Amore

Cabaret

Sabato 22 febbraio ore 20.45

Pierpaolo Spollon

Spettacolo: Quel che Provo Dir Non So

One Man Show

Venerdì 28 febbraio ore 20.45

Simone Cristicchi

Spettacolo: Franciscus: Il Folle che Parlava agli Uccelli

Danze della Tradizione Classica Cinese

Domenica 2 marzo ore 17.00

Beijing Academy Chinese Classical Dance Company

Spettacolo: Brezza di Primavera

Musical

Venerdì 7 marzo ore 20.45

Sabato 8 marzo ore 20.45

Domenica 9 marzo ore 20.45

PeepArrow Entertainment

Spettacolo: Cats

Operetta con Musica dal Vivo

Domenica 30 marzo ore 17.00

Compagnia Teatro Musica Novecento

Spettacolo: La Principessa della Czarda

One Man Show

Martedì 29 aprile ore 20.45

Andrea Pennacchi

Spettacolo: Pojana 2: Fausto e Furioso

Residenze Artistiche

Mercoledì 23 ottobre ore 21.00

Andrea Speranza

Spettacolo: Cose a Caso

Martedì 19 novembre ore 21.00

Compagnia Bus 14

Spettacolo: Pay Per View

Venerdì 6 dicembre ore 21.00

Vittorio Pagani

Spettacolo: Superstella