Teatro Bartender: venerdì i dipinti pasoliniani di Mario Albanese e sabato teatro e musica con “I pitochi”

Prende il via venerdì 2 dicembre all’AB 23 “Teatro Bartender”, la nuova edizione della stagione di spettacolo del dinamico spazio del Comune di Vicenza dedicato al contemporaneo e affidato per la parte artistica e organizzativa alla vicentina Theama Teatro e al Teatro Scientifico di Verona. Come suggerito dal titolo, la rassegna proporrà molti dei suoi appuntamenti, in programma fino al 25 giugno, con “annesso” aperitivo, così da unire al piacere dell’evento culturale anche quello della condivisione interpersonale.

Inizio di stagione nel segno dell’arte, venerdì 2 dicembre alle 18.30, con l’apertura della mostra “Pasolini – Nell’angolo più buio dell’orto”, ciclo di dipinti del pittore Mario Albanese dedicati alla poetica di Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita. L’esposizione potrà essere visitata fino al 18 dicembre ogni venerdì, sabato e domenica.

Il primo evento con aperitivo è invece fissato per sabato 3 dicembre alle 19.30. Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio proporrà “I pitochi”, intreccio di teatro, poesia e musica con Jana Balkan, anche ideatrice e regista, e Isabella Caserta, con musiche dal vivo di Valerio Mauro. Quella che si aprirà davanti al pubblicò sarà una finestra sulla tradizione popolare veronese ma non solo, attraverso racconti, canzoni, ricordi e poesie dall’opera di Berto Barbarani, tra gli echi di un mondo contadino ormai perduto.

Il cartellone è realizzato grazie al contributo del Comune di Vicenza, in collaborazione con Teatro Spazio Bixio, FOR.THE – Centro di formazione teatrale diffuso e Teatro Laboratorio di Verona. L’AB23 si trova in Contrà S. Ambrogio, 23 a Vicenza. Ingresso gratuito alla mostra.

Per lo spettacolo, biglietto a 15 euro. Biglietteria aperta dalle 19. Prenotazione consigliata a info@theama.it, allo 0444 322525 (giorni feriali) oppure al 392 1670914 nei weekend di spettacolo, dalle 10 alle 18. Programma completo su www.teatrospaziobixio.com.